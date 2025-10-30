Müge Anlı bugün var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? 30 Ekim 2025 Perşembe ATV yayın akışı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü yayın durumu ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Dolandırıcılıkları, cinayetleri ve kayıpları aydınlatan Müge Anlı, hafta içi her gün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Müge Anlı bugün var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte tüm ayrıntılar...

MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?

Müge Anlı bugün vardır, yeni bölümü yayınlanacaktır.

Büyük bir İlgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 30 Ekim ATV yayın akışı listesinde yer alıyor. Bugün saat 10.00'da izleyici karşısında olacak.

30 EKİM 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Kuruluş Orhan

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?