Müge Anlı bugün var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? 30 Ekim 2025 Perşembe ATV yayın akışı...
"Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yayınlanacak mı?" sorusu 30 Ekim 2025 Perşembe günü yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, bugün sevilen programın ekrana gelip gelmeyeceği merak edilirken gözler ATV'nin yayın akışına çevrildi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü yayın durumu ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Dolandırıcılıkları, cinayetleri ve kayıpları aydınlatan Müge Anlı, hafta içi her gün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Müge Anlı bugün var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte tüm ayrıntılar...
MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?
Müge Anlı bugün vardır, yeni bölümü yayınlanacaktır.
Büyük bir İlgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 30 Ekim ATV yayın akışı listesinde yer alıyor. Bugün saat 10.00'da izleyici karşısında olacak.
30 EKİM 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Kuruluş Orhan
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
