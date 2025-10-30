Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Müge Anlı bugün var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? 30 Ekim 2025 Perşembe ATV yayın akışı...

Müge Anlı bugün var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? 30 Ekim 2025 Perşembe ATV yayın akışı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Müge Anlı bugün var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? 30 Ekim 2025 Perşembe ATV yayın akışı...
Müge Anlı, ATV, Tatlı Sert, Perşembe, Yayın Akışı, Haber
Haberler / Türkiye Gazetesi

"Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yayınlanacak mı?" sorusu 30 Ekim 2025 Perşembe günü yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, bugün sevilen programın ekrana gelip gelmeyeceği merak edilirken gözler ATV'nin yayın akışına çevrildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü yayın durumu ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Dolandırıcılıkları, cinayetleri ve kayıpları aydınlatan Müge Anlı, hafta içi her gün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Müge Anlı bugün var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı?  İşte tüm ayrıntılar...

Müge Anlı yeni sezonla geri dönüyor: Yayın tarihi sosyal medyadan duyuruldu - 1. Resim

MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI? 

Müge Anlı bugün vardır, yeni bölümü yayınlanacaktır. 

Büyük bir İlgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 30 Ekim ATV yayın akışı listesinde yer alıyor. Bugün saat 10.00'da izleyici karşısında olacak.

Müge Anlı yeni sezonla geri dönüyor: Yayın tarihi sosyal medyadan duyuruldu

30 EKİM 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI 

06:00 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Kuruluş Orhan 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 

