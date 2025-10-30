Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İki ayrı operasyonda 320 milyon liralık uyuşturucu yakalandı

İki ayrı operasyonda 320 milyon liralık uyuşturucu yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İki ayrı operasyonda 320 milyon liralık uyuşturucu yakalandı
Gümrük, Esrar, Narkotik, Kapıkule, İpsala, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk lirası olan 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarına gelen iki tır şüpheli bulunarak takibe alındı.

YAKLAŞIK 320 MİLYON TL DEĞERİNDE

Gerçekleştirilen detaylı aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı kontroller sonucunda araçların gizli bölmelerinde değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk lirası olan 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu. Yürütülen operasyonlarla ilgili soruşturma, Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Müge Anlı bugün var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? 30 Ekim 2025 Perşembe ATV yayın akışı...Gebze'de aynı aileden 4 kişinin can verdiği enkazdan kahreden kare! "İyi ki doğdun ortancamız"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gebze'de aynı aileden 4 kişinin can verdiği enkazdan kahreden kare! "İyi ki doğdun ortancamız" - GündemEnkazdan çıkan not ve fotoğraf kahrettiBalıkesir'de deprem! Artçılar art arda geldi, AFAD verileri paylaştı - GündemArtçılar art arda geldi, AFAD verileri paylaştı!Panama bayraklı gemi Çanakkale'de arızalandı! Sahil güvenlik müdahale etti - GündemPanama bayraklı gemi Çanakkale'de arızalandı!Gebze'den kahreden haberler peş peşe geldi! Çöken binada tek kurtulan Dilara oldu - GündemGebze'den acı haberler peş peşe geldi!Sakarya Şehir Kütüphanesi projesinde ihale süreci tamam! Kültür ve sanat üssü kuruluyor - GündemKültür ve sanat üssü kuruluyorÖzel dalga geçer gibi konuştu: CHP inanç özgürlüğünün teminatıdır! Bu görüntüler unutulmadı  - GündemBu görüntüler unutulmadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...