İki ayrı operasyonda 320 milyon liralık uyuşturucu yakalandı

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarına gelen iki tır şüpheli bulunarak takibe alındı.

YAKLAŞIK 320 MİLYON TL DEĞERİNDE

Gerçekleştirilen detaylı aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı kontroller sonucunda araçların gizli bölmelerinde değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk lirası olan 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu. Yürütülen operasyonlarla ilgili soruşturma, Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürüyor.