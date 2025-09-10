Antibiyotik direncinin şifresi çözüldü: Virüslerin kuyruklarını çalıp bakteriyle savaşıyorlar!

İngiltere'deki Imperial College London araştırmacıları, antibiyotik direncinin yayılmasında rol oynayan yeni bir genetik mekanizmayı ortaya çıkardı.

Bilim insanları, "mikrobiyal korsanlık" adı verilen süreçte, bazı genetik yapıların virüslerin kuyruklarını kullanarak yeni türde virüsler oluşturduğunu keşfetti.

VİRÜSLERİN KUYRUKLARI ÇALINIYOR

Imperial College araştırmacıları, bakteriyofajların genetik yapılarının, "cf-PICIs" adı verilen küçük DNA parçaları tarafından ele geçirildiğini ortaya koydu. Bu genetik unsurlar, fajların kuyruklarını kullanarak kendi DNA’larını bakterilere aktarabiliyor.

Araştırmacılar, bu mekanizmanın antibiyotik direnci ve virülans genlerinin bakterilere yayılmasında önemli rol oynayabileceğine dikkat çekti.

200'DEN FAZLA BAKTERİ TÜRÜNDE GÖRÜLÜYOR

Çalışma, "cf-PICIs" olarak adlandırılan bu faj uydularının, 200'den fazla bakteri türünde bulunduğunu ortaya koydu.

Söz konusu uydular kendi başlarına enfekte edici olmasa da, farklı fajların kuyruk yapılarını kullanarak kimerik virüs parçacıkları oluşturabiliyor.

cf-PICI parçacıkları, kendi DNA’larını taşıyan bir baş ile farklı fajlardan alınmış bir kuyruk kısmını bir araya getiriyor. Bu yapı, bakterilere yeni genetik bilgiler taşımalarını sağlıyor.

YENİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN KAPISINI ARALAYABİLİR

Bilim insanları, bu genetik mekanizmanın anlaşılmasıyla birlikte antibiyotiklere dirençli bakterilerin hedeflenmesi, biyofilm benzeri savunmaların aşılması ve hızlı tanı sistemlerinin geliştirilmesi gibi uygulamalar için potansiyel oluşturduğunu vurguladı.

Imperial College Hayat Bilimleri Bölümü’nden Dr. Tiago Dias da Costa, bu mekanizmanın tedavi ve tanı araçlarının geliştirilmesine ilham verebileceğini söyledi.

GOOGLE'IN YAPAY ZEKASI DENEYSEL BİLİMİ TAKLİT ETTİ

Aynı projede, Imperial araştırmacıları ayrıca Google tarafından geliştirilen bir yapay zekâ platformunu test etti.

Ortak bilim insanı" (co-scientist) olarak adlandırılan sistem, araştırmacılarla aynı soruları sorarak web verileri, bilimsel makaleler ve veri tabanlarından yararlanarak hipotezler oluşturdu.

Yapay zekâ, ekibin yıllarca süren deneysel keşiflerine benzer sonuçlara yalnızca birkaç gün içinde ulaştı.