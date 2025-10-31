Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Locarno Film Festivali ayağınıza geldi! 10 film gösterilecek

Locarno Film Festivali ayağınıza geldi! 10 film gösterilecek

İsviçre’nin en köklü festivallerinden Locarno Film Festivali’nin 78. edisyonunda öne çıkan yapımlar İstanbul’a taşınıyor.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul Modern Sinema’nın ev sahipliğinde 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda yer alan bütün filmler Türkiye’de ilk defa gösterilecek. Ağustos ayında gerçekleşen festivalden derlenen programda 10 film yer alacak.

Festivalin dikkat çeken filmleri arasında yönetmen Kamal Aljafari’nin 2001 yılında Gazze Şeridi’ni ziyaret ederek eski bir hücre arkadaşını bulmaya çalıştığı dönemde çektiği “Hasan ile Gazze’de” (With Hasan in Gaza) ve Sophy Romvari’nin Vancouver Adası’nda ailesinin geçmişiyle yüzleşen genç bir kadının hikâyesini anlattığı “Mavi Balıkçıl” (Blue Heron) da yer alıyor.

Seçkideki diğer filmler arasında ise Locarno Film Festivali’nin en büyük ödülü olan Altın Leopar’ı alan “İki Mevsim, İki Yabancı” (Tabi to Hibi) ve bir hastane ameliyathanesinde gece vardiyasında görevli bir hemşireyi izleyen, İsviçre’nin Oscar yarışındaki adayı olan “Gece Vardiyası” (Heldin) bulunuyor. Program Goethe Institut Istanbul, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu ve Avusturya Kültür Ofisi’nin destekleriyle yapılıyor.

