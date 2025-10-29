Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünyanın kuklacısı barış için geliyor! Kukla Festivali bugün başlıyor

Dünyanın kuklacısı barış için geliyor! Kukla Festivali bugün başlıyor

Güncelleme:
27. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali bugün başlıyor. 3 Kasım’a kadar devam edecek festivalde, Türkiye’nin yanı sıra Avusturya’dan Macaristan’a, Meksika’dan İtalya’ya farklı sanat gruplarının kukla oyunları sanatseverlerle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN - Gösteriler Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi’nde gerçekleştirilecek. Festivalde ayrıca atölye ve söyleşi de düzenlenecek.

KARAGÖZ ÜZGÜN!

Festivalin sanat yönetmeni ve Karagöz sanatçısı Cengiz Özek, Karagöz’ün bugüne farklı toplulukların bir araya geldiği bir huzur alanı olduğunu kaydederek “Şu an Karagöz, var olduğu topraklarda yaşanan savaştan ötürü üzgün. Savaşın hiçbir toprağa ve ırka fayda sağlamayacağını düşünüyoruz. Dünya barışı için Karagöz’ün birleştirici etkisinin tüm dünyaya yayılmasını yürekten arzuluyoruz” diyor.

Festivalde 27 senedir dünyanın dört bir yanından 200’den fazla gösteriyi ülkemize getirdiklerini kaydeden Özek, “Kukla sanatının hem geleneksel hem de modern anlamdaki örneklerinden bazılarını sanatseverlerle buluşturacağız. Festivalimiz, içinde bulunduğu bir nebze olsun ferahlatıcı bir unsur olacaktır diye düşünüyoruz ve ümit ediyoruz” şeklinde konuşuyor.

Oyun programına, festivalin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

