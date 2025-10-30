Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Altay'da bir ilk! Kırgızistan’da erken Türk dönemine ait arkeolojik kalıntı heyecanı

Altay'da bir ilk! Kırgızistan’da erken Türk dönemine ait arkeolojik kalıntı heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Altay&#039;da bir ilk! Kırgızistan’da erken Türk dönemine ait arkeolojik kalıntı heyecanı
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırgızistan'ın Çüy bölgesindeki Borombay arkeolojik kazılarında, erken Türk dönemine ait ve üç boynuzlu başlık takan bir kadın figürü işlenmiş taş kalıntısı bulundu. Araştırmacılar, yapının Türk öncesi döneme ait olabileceğini belirtti. Açıklamada, Altay’da daha önce bu tür bir tümülüs yapıyla hiç karşılaşılmadığı aktarılarak, "Bu bizim için bir ilk oldu. Büyük ihtimalle burası mezar, Türk öncesi döneme ait ve Kenkol kültürüyle ya da ondan da eski bir döneme ait olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Kırgızistan’da arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda erken Türk dönemine ait yeni kalıntı bulundu.

Uluslararası "Büyük Altay" Altayistik ve Türkoloji Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan’ın Çüy bölgesindeki Kemin ilçesine bağlı Kızıl-Oktyabr köyü yakınlarında yer alan Borombay arkeolojik kompleksinde kazı çalışmaları yapıldığı belirtilerek, bir kurganda yapılan kazı sonucunda erken Türk dönemine ait bir taş kalıntısı bulunduğu ve taşın üzerinde üç boynuzlu başlık takan bir kadın figürü olduğu ifade edildi.

Altay'da bir ilk! Kırgızistan’da erken Türk dönemine ait arkeolojik kalıntı heyecanı - 1. Resim

"BU BİZİM İÇİN BİR İLK OLDU"

Açıklamada, Altay’da daha önce bu tür bir tümülüs yapıyla hiç karşılaşılmadığı aktarılarak, "Bu bizim için bir ilk oldu. Büyük ihtimalle burası mezar, Türk öncesi döneme ait ve Kenkol kültürüyle ya da ondan da eski bir döneme ait olabilir. Kazı çalışmalarının yanı sıra önceki araştırma sonuçlarını da ayrıntılı olarak inceledik. İç Asya’nın göçebe halklarına özgür ‘hekersur’ gibi anıtlarda rastlanan bazı karakteristik unsurlara sahip başka taş yapıları da tespit edildi. Genel olarak Borombay arkeolojik kazı alanında 41 farklı yapı kayda geçirildi. Ne yazık ki birçok kurgan yağmalanmış, bazı yapılar ise karayolu inşaatı sırasında tahrip edilmiş" denildi.

Altay'da bir ilk! Kırgızistan’da erken Türk dönemine ait arkeolojik kalıntı heyecanı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Louvre Müzesi'nin ardından bu seferde değerli maden rafinerisi! Fransa'da bir soygun daha
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Necip Fazıl Ödülleri'nin kazananları belli oldu: Edebiyat dünyasından 9 isim açıklandı - Kültür - SanatNecip Fazıl Ödülleri'nin kazananları belli olduKariyerinde altmış seneyi geride bırakan Hayati Misman: Öyle üç beş resimle sanatçı olunmuyor! - Kültür - SanatSanatçı Misman: Öyle üç beş resimle sanatçı olunmuyor!Dünyanın kuklacısı barış için geliyor! Kukla Festivali bugün başlıyor - Kültür - SanatKukla Festivali: Dünyanın kuklacısı barış için geliyor!Büyük şair unutulmadı! Yahya Kemal Aziz İstanbul’da yâd edilecek - Kültür - SanatYahya Kemal Aziz İstanbul’da yâd edilecekPapa'nın ziyareti öncesi İznik'te gizemli keşif! Polis 24 saat nöbette, bölgeye kimse yaklaştırılmıyor - Kültür - SanatPolis 24 saat nöbette, kimse yaklaştırılmıyor!Tabii’den global hamle: Yeni sezonda yeni yapımlarla geliyor - Kültür - SanatTabii’den global hamle: Yeni sezonda yeni yapımlarla geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...