Necip Fazıl Ödülleri'nin kazananları belli oldu: Edebiyat dünyasından 9 isim açıklandı
Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in manevi mirasını yaşatmak gayesiyle düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları açıklandı. Kültür ve sanat dünyasında büyük ses getiren ve bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen ödül töreninde 8 farklı kategoride 9 isim ödüle layık görüldü.
Her yıl şiir, hikaye ve roman, fikir, çocuk edebiyatı ve kültür-sanat gibi farklı sahalarda dikkat çeken eserler Necip Fazıl Ödülleri ile tarihe geçiyor.
Türkiye’nin edebiyat ve düşünce hayatına yön veren eserleri değerlendiren Necip Fazıl Ödülleri Jürisi, bu yılın kazananlarını da belirledi.
Ödüller, ilerleyen günlerde Star Gazetesi tarafından düzenlenen özel bir törenle sahiplerine takdim edilecek.
2025 Necip Fazıl Ödülleri'nin kazananları şöyle:
- Necip Fazıl Şiir Ödülü: Celal Fedai
- Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan
- Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut
- Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun
- Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş
- Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi
- Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim
- Necip Fazıl Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel
- Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Aycın
- Necip Fazıl Şiir Ödülü: Celal Fedai
Ödüllerin veriliş sebeplerini sıralayan jüri, eserleri ve sahiplerini şu şekilde değerlendirdi:
NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ: CELAL FEDAİ
Günümüz kadar geçmişin birikiminden beslenerek şiirde geleneksel olanla modernizmi harmanlayan, poetika ve politikanın insan tekleri ve toplum üzerindeki etkilerini soruşturan duyarlılığı, dergiciliği; fikrî planda şiir üzerine verdiği emekler nedeniyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görülmüştür.
NECİP FAZIL HİKAYE-ROMAN ÖDÜLÜ TARIK TUFAN
Toplumun değişik katmanlarından çıkardığı kişileri başarılı bir biçimde roman kahramanı haline getirmesi, şehrin karmaşık düzeni içinde özüne yabancılaşan insanın dramını duru bir lisanla dikkatlere sunması ve her bir eserinde farklı anlatım teknikleri deneyerek okurla güçlü bağ kurmadaki başarısı nedeniyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görülmüştür.
NECİP FAZIL FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ: PEREN BİRSAYGILI MUT
Filistin'in kültürel ve edebi direnişini odağa alarak sanatın politik hafızayı kurma gücünü görünür kılan araştırmaları ve İsrail'in edebiyat üzerindeki ideolojik etkisini çözümleyen çalışmalarıyla Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görülmüştür.
NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ: MERVE UYGUN
Dilde ve ifade biçimindeki yetkinliği, eserlerinde masalları ve mitleri kullanarak oluşturduğu çarpıcı atmosfer nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülmüştür.
NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ: HASAN BOZDAŞ
Gündelik hayatı ilgiyle kurcalayan şiirlerindeki canlı duyuş ve düşünsel çaba nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülmüştür.
NECİP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ: DİA AL-AZZAWİ
Modern Arap sanatının biçimsel ve düşünsel temellerini attığı eserlerinde savaş, sürgün ve hafıza temalarını derin bir etik duyarlılıkla ele alan, coğrafyada yaşanan trajediyi unutturmamaya çalışan eserleri nedeniyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştür.
NECİP FAZIL ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLÜ: AYŞE SEVİM
Zengin Türkçesi ve şiirsel diliyle fantastikten öyküye kadar uzanan farklı türleri zekice kurgulaması, okurlara zengin hayal dünyasının kapılarını aralaması, çocuklar ve gençler için yazdığı eserlerde gelenekle olan bağlara güçlü vurgu yapması nedeniyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görülmüştür.
NECİP FAZIL MÜZİK ÖDÜLÜ: BAYRAM BİLGE TOKEL
Hem akademisyen hem icracı kimliğiyle uzun yıllardır Türk halk müziğine emek veren, milletin bağrından çıkmış, kültürel kimliğimizin özü niteliğindeki türkülerin yaşatılması, arşivlenmesi ve doğru biçimde tanıtılmasındaki katkılarından dolayı Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görülmüştür.
NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ: HASAN AYCIN
Günübirlik ve kaba mizah anlayışından uzak, ince duyarlılıklar ve kimi zaman sarsıcı ironik eleştirilerin eşlik ettiği şiirsel çizgileriyle sanat, düşünce, edebiyat ve siyaset hayatımıza açtığı pencereler ve bu pencerelerden gözlemlediklerini düşünce ve inanç hassasiyetleriyle yoğurarak çizgi sanatımıza yaptığı büyük katkılar nedeniyle Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülmüştür.