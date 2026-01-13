Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta yürekler ağza geldi! İstinat duvarı çöktü, bina boşaltıldı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Yüreklerin ağza geldiği olayda bina ve karşısındaki 2 katlı müstakil ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Beyazıtlı Mahallesi 12032/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın istinat duvarı, yağışların da etkisiyle 2 katlı müstakil evin bahçesine yıkıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
BİNA VE MÜSTAKİL EV BOŞALTILDI
Bina ve karşısındaki 2 katlı müstakil ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Polis alana güvenlik şeridi çekerken, belediye ekiplerinin incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
