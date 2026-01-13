Bartın’da etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası gözler Valilikten yapılacak son dakika kar tatili açıklamasına çevrilmişti. İl genelinde eğitim-öğretime ilişkin alınan karar, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilirken Bartın Valiliği resmi duyurusunu paylaştı.

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan kuvvetli kar yağışı Bartın’da da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ulaşımda yaşanabilecek riskler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu olurken, Bartın Valiliği 13 Ocak Salı günü için geçerli olacak uygulamayı kamuoyuna duyurdu.

BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Bartın Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, 13 Ocak 2026 Salı günü Bartın’daki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Bartında okullar tatil mi son dakika? Valilik açıkladı

13 OCAK BARTIN VALİLİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Bartın Valiliğinden yapılan açıklama;

"İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle 13.01.2026 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri, gündüz bakımevleri, özel kurslar ve Kur'an kursları) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, malul ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 13.01.2026 tarihinde 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir.)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle İlgili Daha Fazlası