Sinemada 2025 tablosu! Salon sayısı azaldı, film hasılatı arttı

Sinemalarda gösterilen toplam film sayısı ise geçen yıl 303 iken, bu yılın eylül ayı itibarıyla 421 oldu. Sinema sektöründe bu sene 3 milyar 500 milyon 443 bin lira hasılat elde edilirken, bu rakamın geçen yıl 3 milyar 393 milyon 294 bin lira olduğu kayıtlara yansıdı.

Ancak sinema salonlarının sayısı son yıllarda düşme eğilimi gösteriyor. Buna göre 2023’te 2 bin 402 olan sinema salonu sayısı, geçen yıl 2 bin 396’ya, bu yıl ise 2 bin 336’ya düştü. 2015’te 60 milyon 739 bin olan toplam sinema seyircisi sayısı ise geçen yıl 24 milyon 121 binde, bu yılın eylül ayı itibarıyla ise 16 milyon 918 binde kaldı. Programdaki bilgilere göre 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında kültür alanında kamu ve özel sektör arasında iş birliği sağlandı, fakat sponsorluk uygulamasında henüz istenen seviyeye ulaşılamadı.