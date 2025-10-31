Haftanın sanat ajandası | 'Terra Sanat Söyleşileri'
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yunus Emre Enstitüsü’nce düzenlenen “Terra Sanat Söyleşileri”nde bu defa minyatür sanatına odaklanılıyor. Beyoğlu’ndaki Terra Sanat’ta bugün saat 16.30’da yapılacak söyleşide sanatçı Taner Alakuş, minyatürün inceliklerini anlatacak.
MURAT ÖZTEKİN - İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan insani yıkımı ve yabancılaşmayı konu edinen Alman edebiyatının eseri “Kapıların Dışında”, yönetmen Volkan M. Sarıöz rejisiyle İstanbul AKM’de tiyatroseverlerle buluşuyor. Eser 1-2 Kasım’da AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.
Beyoğlu Sineması 2 Kasım pazar günü, dünya çapında düzenlenen “Filistin Sinema Günleri”ne ev sahipliği yapacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe