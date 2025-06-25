Hayatı Hikâye Olan Adam: Sait Faik oyunu tekrar AKM’de!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2025 02:10 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 02:11 - Güncelleme:

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Tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün’ün Sait Faik’in eserlerinden yol çıkarak yazdığı ve oynadığı “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” adlı tiyatro oyunu, prömiyerinden bu yana seyircilerden ilgi görmeye devam ediyor.

MURAT ÖZTEKİN - Eser, yarın akşam İstanbul AKM’de yeninden seyirciyle buluşacak. Özgülgün, Sait Faik’in hikâyelerindeki kahramanların izini sürerken; Senan Kara’nın yönetmenliğinde sahneye taşınan oyun, yazarın ada insanlarını, tabiatı ve İstanbul’u anlattığı öykülerini tiyatronun büyüsüyle buluşturuyor. Evrensel insanlık hâllerini sahneye taşıyan oyun, seyirciyi hem duygusal hem de fikrî bir yolculuğa çıkarıyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe