Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Hayatı Hikâye Olan Adam: Sait Faik oyunu tekrar AKM’de!

Hayatı Hikâye Olan Adam: Sait Faik oyunu tekrar AKM’de!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hayatı Hikâye Olan Adam: Sait Faik oyunu tekrar AKM’de!
Sait Faik, Tiyatro, AKM, İstanbul, Tiyatro Oyunu, Hikaye, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün’ün Sait Faik’in eserlerinden yol çıkarak yazdığı ve oynadığı “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” adlı tiyatro oyunu, prömiyerinden bu yana seyircilerden ilgi görmeye devam ediyor.

MURAT ÖZTEKİN - Eser, yarın akşam İstanbul AKM’de yeninden seyirciyle buluşacak. 

Özgülgün, Sait Faik’in hikâyelerindeki kahramanların izini sürerken; Senan Kara’nın yönetmenliğinde sahneye taşınan oyun, yazarın ada insanlarını, tabiatı ve İstanbul’u anlattığı öykülerini tiyatronun büyüsüyle buluşturuyor. Evrensel insanlık hâllerini sahneye taşıyan oyun, seyirciyi hem duygusal hem de fikrî bir yolculuğa çıkarıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Edebiyatçılar ve kitaplar arasında! ‘Aklın Manzaraları’ İstanbul Modern’deİmamoğlu'nun para kasasıydı! İş insanı Murat Kapki'nin eşi gözaltına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Edebiyatçılar ve kitaplar arasında! ‘Aklın Manzaraları’ İstanbul Modern’de - Kültür - SanatEdebiyatçılar ve kitaplar arasında! ‘Aklın Manzaraları’ İstanbul Modern’deBir il bunu konuşuyor: Kazdığı tarlasından hiç ummadığı bir şey çıktı! - Kültür - SanatKazdığı tarlasından hiç ummadığı bir şey çıktıSelimiye'ye bu defa hat engeli! Yazıların orijinal olmadığı ortaya çıktı - Kültür - SanatSelimiye'ye bu defa hat engeli!Haftanın kitapları | “Bu Çağın İnsanı” - Kültür - SanatHaftanın kitapları | “Bu Çağın İnsanı”Roma’da bir ilk! Hazreti Mevlâna’nın çağrısı Kolezyum’da yankılanacak - Kültür - SanatRoma’da bir ilk! Hazreti Mevlâna’nın çağrısı Kolezyum’da yankılanacakFazıl Say’dan sözsüz beste! ‘İznik Türküsü’ dinleyiciyle buluştu - Kültür - SanatFazıl Say’dan sözsüz beste! ‘İznik Türküsü’ dinleyiciyle buluştu
Sonraki Haber Yükleniyor...