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Anadolu lezzetleri sınırları aşıyor! İşte coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürünümüz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Anadolu lezzetleri sınırları aşıyor! İşte coğrafi işaret tescili alan 33&#039;üncü ürünümüz
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın çam fıstığı, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın çam fıstığı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürünümüz oldu" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ürün sayısı 33'e yükseldi. Son olarak 'Aydın çam fıstığı' listeye eklendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinin sınırları aşmaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın çam fıstığı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürünümüz oldu. Üreticimizi kutluyor, bu başarıyı ülkemiz ve sektörümüz adına gururla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın Memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri ve Aydın çam fıstığı."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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