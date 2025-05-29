Bakan Yumaklı duyurdu! Hayvan başına yıllık 18 bin TL ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan çiftçilerin beklediği haber geldi. Yumaklı, "Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek vereceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin başvuru sonuçlarını açıkladı. Programda bir de konuşma gerçekleştiren Bakan Yumaklı, "Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında" yapılacak desteklerden bahsetti.

HAYVAN BAŞINA AYLIK 1.500, YILLIK 18 BİN LİRA DESTEK

Yumaklı, "Bu projenin en önemli ayağı 1 sene boyunca gebe düve verdiğimiz kardeşlerimizin, herhangi bir gelirinin olmayacağı varsayımından hareketle, hayvan başına 1.500 lira, yıllık 18 bin lira bakımlarıyla ilgili destek vereceğiz. Yani 15 hayvan alan üretici her ay 1 asgari ücret tutarı kadar bir geliri olmuş olacak. Yine Ziraat Bankası'ndan 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli kredi vereceğiz." dedi.

Yumaklı'nın açıklamalarının devamı şöyle:

"Hali hazırda 470 kurbanlık yeri belirlenmiş oldu. Toplamda 620 kurbanlık satış yeri mevcut. Kontrollerimiz sürecek. Vize uygulaması getirmiştik biliyorsunuz... Herhangi bir yerden hayvanını başka yere götüren kişi mutlaka bulunduğu ilden sertifika almak zorunda. Yol kontrol noktalarında da vize yapılmasını istiyoruz. Hayvan hareketlerini kontrol altına almamız için bunları mutlaka istiyoruz." dedi.