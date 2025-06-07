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Altyapı çalışmalarında ortaya çıktı! Roma döneminden kalma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Altyapı çalışmalarında ortaya çıktı! Roma döneminden kalma
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta bir mahallede yürütülen altyapı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taban mozaiği bulunarak gün yüzüne çıkarıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Teyfik Kadıoğlu Bulvarı'nda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Projesi (TERRP) kapsamında sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında dikkat çeken bir keşif gerçekleşti.

Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik fark edilir edilmez Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, mozaik alanında detaylı belgeleme ve fotoğraflama çalışmaları yaptı. Mozaik, çevresel etkilere karşı korunmak amacıyla jeotekstil malzeme ve ince kum tabakası ile örtülerek güvence altına alındı.

Altyapı çalışmalarında ortaya çıktı! Roma döneminden kalma - 1. Resim

TESCİL SÜRECİ BAŞATILDI

Mozaikle ilgili tescil süreci başlatılırken, konunun aynı gün Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletildiği bildirildi. Kurulun yapacağı değerlendirme sonrası, mozaikle ilgili gerekli koruma ve işlem süreçlerinin yürütüleceği ifade edildi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, "Kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak adına bu tür çalışmalara büyük hassasiyet gösteriyoruz" mesajını paylaştı.

Yetkililer, bölgedeki çalışmaların arkeolojik değerlere zarar verilmeden titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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