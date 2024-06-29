Müzekart GNS ile 1 Temmuz - 30 Eylül arasında Galata ve Kız Kulesi gençlere ücretsiz olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençleri sevindiren haberi verdi. Yaz aylarının gelmesiyle beraber ülkemizin eşsiz güzellikleri olan müzelere ücretsiz gezilecek olan yerler paylaşıldı. Müzekart GNS İstanbul'da hangi müzelerde geçerli, Galata Kulesi geçerli mi merak edildi.

Okulların kapanmazı ve yaz ayının gelmesiyle beraber gençleri mutlu eden haber geldi. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak olan ücretsiz müzeler gündemde yer alırken Müzekart GNS, Topkapı Sarayı'nda geçerli mi, başvuru nasıl yapılır araştırıldı.

MÜZEKART GNS İSTANBUL'DA HANGİ MÜZELERDE GEÇERLİ?

1 Temmuz itibarıyla başlayan kampanya 30 Eylül'e kadar devam ederken İstanbul'da geçerli olan yerler arasında şu yerler var:

HAVALİMANI MÜZESİ

BÜYÜK SARAY MOZAİKLERİ MÜZESİ

FETHİYE MÜZESİ

GALATA KULESİ

KIZ KULESİ

TÜRBELER MÜZESİ

MEHMET AKİF ERSOY HATIRA EVİ

HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ

GALATA MEVLEVİHANESİ MÜZESİ

HİSARLAR MÜZESİ (RUMELİ HİSARI)

İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ

ARKEOLOJİ MÜZESİ- ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ-ÇİNİLİ KÖŞK

ADAM MİCKİEWİCZ MÜZESİ

TÜRK ve İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

MÜZEKART GNS GALATA VE KIZ KULESİNDE GEÇERLİ Mİ?

Müzekart GNS ile Galata ve Kız Kulesi'ne girişler ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ MÜZE HİZMETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "19-25 yaş arası gençlerimize müze ve ören yerlerini ücretsiz gezme olanağı sağlayan Müzekart GNS 1 Temmuz’da, GSB yurtlarında yaz döneminde 18-30 yaş arası gençler için ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor" sözleriyle 1 Temmuz itibarıyla müzeleri ücretsiz gezebilme imkanını tanıttı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz olarak müze gezmek isteyenler başvuru için muzekartgns com sitesini ziyaret ederek başvuru formunu doldurabilecek. Bakan Bak, "Müzekart GNS uygulamasından faydalanmak isteyen gençlerin muzekartgns.com adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturabilecek." dedi.