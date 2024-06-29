Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Bak duyurdu: Müzekart GNS 1 Temmuz’da, Seyahatsever projesi 8 Temmuz'da başlıyor

Bakan Bak duyurdu: Müzekart GNS 1 Temmuz’da, Seyahatsever projesi 8 Temmuz'da başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Bak duyurdu: Müzekart GNS 1 Temmuz’da, Seyahatsever projesi 8 Temmuz&#039;da başlıyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Müzekart GNS ve Seyahatsever projelerinin tarihlerini duyurdu. Bak  "19-25 yaş arası gençlerimize müze ve ören yerlerini ücretsiz gezme olanağı sağlayan Müzekart GNS 1 Temmuz’da, GSB yurtlarında yaz döneminde 18-30 yaş arası gençler için ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ücretsiz Müzekart Genç Ne Sever (GNS) uygulamasının 1 Temmuz, gençlere bakanlığın yurtlarında konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesinin de 8 Temmuz’da başlayacağını duyurdu.

ÜCRETSİZ GEZİP GÖRME İMKANI SUNUYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bak, gençlerin söz konusu projelerle 2 yıldır ülkelerini gezme, tanıma, keşfetme imkanı bulduklarını belirterek, "İnanılmaz bir ilgi ve memnuniyet var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da heyecanla bu haberi beklediklerini biliyoruz. Onları daha fazla bekletmeden müjdeyi veriyoruz. 19-25 yaş arası gençlerimize Türkiye’de bulunan müze ve ören yerlerini ücretsiz gezip görme ve keşfetme olanağı sağlayan Müzekart GNS 1 Temmuz’da, GSB yurtlarında yaz döneminde 18-30 yaş arası gençler için ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak duyurdu: Müzekart GNS 1 Temmuz’da, Seyahatsever projesi 8 Temmuz'da başlıyor - 1. Resim

MÜZEKART GNS KARTINI 30 EYLÜL'E KADAR KULLANABİLECEKLER

Bak, Müzekart GNS ve Seyahatsever için nasıl müracaat edileceğini de şu cümlelerle anlattı: "Müzekart GNS uygulamasından faydalanmak isteyen gençlerin www.muzekartgns.com adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturabilecek. Gençler, 1 Temmuz’dan 30 Eylül'e kadar ülke genelindeki 300’den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulabilecek. Çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projemiz kapsamında da deprem bölgesi hariç illerimizde 1 kız ve 1 erkek yurdumuzu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis ettik.

5'ER GÜN ÜCRETSİZ KONAKLAYABİLECEKLER

Projeden faydalanmak isteyen gençlerimiz, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezimizi en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Projemiz 8 Temmuz’dan 25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek."

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 ildeki, 38 Gençlik Kampı'nın ise ilk dönem misafirlerini ağırlamaya başladığı bilgisini veren Bak, ikinci kamp dönemi için başvuruların 7 Temmuz'a kadar sürdüğünü hatırlattı. Gençlik Kampları'na başvurular “ghgm.gsb.gov.tr” adresi üzerinden veya Gençlik Merkezleri'nde ilgili görevlilerin yardımıyla yapılabiliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Karaman’ın Ermenek ilçesindeki yangın ormanlık alana sıçradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yolunu kaybeden yılan inşaat alanına girdi: Gören inanamıyor, boyu 3 metreyi aşıyor - GündemYolunu kaybetti, inşaat alanına girdi! Boyu 3 metreyi aşıyorAvcılar'da feci olay: Otomobil yayaların arasına daldı - GündemAvcılar'da feci olay: Otomobil yayaların arasına daldıAlman turist kaldığı otel odasında ölü bulundu - GündemAlman turist otel odasında korkunç halde bulunduİzmir Menderes'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Gündemİzmir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyorMehmetçik'ten sınır ötesinde nokta operasyon! Irak ve Suriye'de 10 terörist etkisiz hale getirildi - GündemÇok sayıda terörist etkisiz hale getirildiResmen katliam yaptı! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı - Gündem3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı
Sonraki Haber Yükleniyor...