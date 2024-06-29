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Mersin'de otobüslerin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafikkazası, Silifke, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan otobüs, yine işçilerin bulunduğu başka bir otobüs ile uzman çavuşların olduğu otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında alınan bilgiye göre, Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) idaresindeki 06 EEP 718 plakalı otobüs, Mersin istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobil ile işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı.

Mersin'de otobüslerin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - 1. Resim

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüste yer alan Ismaılova Ncmannoba'da hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesi ile Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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