Mersin'de otobüslerin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 10:17 - Güncelleme:

Trafikkazası, Silifke, Haber

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Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan otobüs, yine işçilerin bulunduğu başka bir otobüs ile uzman çavuşların olduğu otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.