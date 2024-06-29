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Gece yarısı korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gece yarısı korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da dün gece saatlerinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Feci kazada 8 kişi yaralandı.

Haci Mehmet Binici idaresindeki 02 AEG 028 plakalı otomobil ile Gönül Kınacı idaresindeki 02 BF 439 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücülerden Haci Mehmet Binici ile araçlarda bulunan Şüheda Binici, Ceyda Binici, İlayda Binici, Hatice Akgöz, Necla Akgöz, Gönül Akgöz ve Ayşenur Akgöz yaralandı.

Gece yarısı korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - 1. Resim

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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