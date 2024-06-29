Tır cuma namazı kılanların arasına daldı! Çok sayıda ölü var

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Haziran 2024 08:29 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 08:38 - Güncelleme:

Nijerya, Kaza, Trafik, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Nijerya'da bir tır, cuma namazını yeni bitirmiş olan yayalara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.