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Tır cuma namazı kılanların arasına daldı! Çok sayıda ölü var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tır cuma namazı kılanların arasına daldı! Çok sayıda ölü var
Nijerya, Kaza, Trafik, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'da bir tır, cuma namazını yeni bitirmiş olan yayalara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kano eyaletindeki Kano-Kaduna karayolu üzerindeki Imawa kasabasında korkunç bir kaza meydana geldi. Bir tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek cemaate çarptı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Labaran, kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

DOKUZ KİŞİ DEFNEDİLDİ

Ölenlerden dokuzu defnedildi, yaralıların ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Labaran, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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