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Nijerya'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 35'e çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nijerya&#039;da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 35&#039;e çıktı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'daki korkutan kolera vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Lagos Eyaleti Sağlık Komiseri Akin Abayomi, koleradan can kaybının 35'e yükseldiğini açıkladı.

Nijerya'nın en kalabalık eyaletlerinden Lagos'taki kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Lagos Eyaleti Sağlık Komiseri Akin Abayomi, yaptığı açıklamada, eyalette iki günde 14 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini belirtti. Böylece eyaletteki salgında ölenlerin sayısı 35'e ulaştı.

Eyalette vaka sayısının 423'e çıktığını kaydeden Abayomi, salgının yayılmasını önlemek için tedbirlerin alındığını ifade etti.

Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş ve salgın nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

KOLERA TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜMCÜL OLUYOR

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Nijerya'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 35'e çıktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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