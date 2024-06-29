Erdoğan'la özdeşleşen "kazandıran ceket"i giymişti! Özgür Özel'den bomba yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen ve "kazandıran ceket" olarak anılan kareli ceketlerden giymesi gündem olmuştu. Konuyla ilgili konuşan Özel, "Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var? 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen ve "kazandıran (winner) ceket" olarak anılan ekoseli ceket giymesi gündem olmuştu.

CEKETLE ÖZEL BİR MESAJ MI VERDİ?

Fatih Altaylı'nın sosyal medya kanalına konuk olan Özel'e, giydiği ceket soruldu. Bu konuya espriyle yaklaşan Özel, "Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN CEKETLERİ DÜNYADA MANŞET OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman Die Welt gazetesine haber olmuş ve "Erdoğan'ın kazanan ceketi moda dünyasını nasıl etkiliyor?" başlıklı yazıda, Erdoğan'ın kıyafet konusunda kendi vizyonunu ortaya koyulduğu ifade edilmişti.