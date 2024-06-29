Müzekart GNS ile ücretsiz müze gezisi Topkapı Sarayı’nda geçerli değil

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlerin yararlanabileceği ücretsiz müze hizmetini duyurdu. 1 Temmuz'da başlayıp 30 Eylül'de sona erecek olan Müzekart GNS, Topkapı Sarayı'nde geçerli mi araştılırken GNS ile nerelere gidilir merak edildi.

Müzekart GNS ile 1 Temmuz - 30 Eylül arasında Galata ve Kız Kulesi gençlere ücretsiz olacak

Müzekart GNS ile 1 Temmuz - 30 Eylül arasında Galata ve Kız Kulesi gençlere ücretsiz olacak

Galata Kulesi ve Kız Kulesi gibi eşsiz yapıları ücretsiz olarak ziyaret etmeye imkan sunan Müzekart GNS'nin 1 Temmuz itibarıyla başladığını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak duyurdu. Gençlerin yararlanacağı hizmet ile ilgili nerelerde, hangi müzelerde geçerli merak edilmişti.

MÜZEKART GNS TOPKAPI SARAYI'NDA GEÇERLİ Mİ?

1 Temmuz itibarıyla başlayacak olan hizmet kapsamında Topkapı Sarayı yer almıyor. Bu nedenle Topkapı Sarayı'nda Müzekart GNS kullanılamayacak.

MÜZEKART GNS HANGİ MÜZELERDE GEÇERLİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın duyurduğu ücretsiz müze kapsamında İstanbul'da geçerli olan yerler şöyle:

HAVALİMANI MÜZESİ

BÜYÜK SARAY MOZAİKLERİ MÜZESİ

FETHİYE MÜZESİ

GALATA KULESİ

KIZ KULESİ

TÜRBELER MÜZESİ

MEHMET AKİF ERSOY HATIRA EVİ

HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ

GALATA MEVLEVİHANESİ MÜZESİ

HİSARLAR MÜZESİ (RUMELİ HİSARI)

İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ

ARKEOLOJİ MÜZESİ- ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ-ÇİNİLİ KÖŞK

ADAM MİCKİEWİCZ MÜZESİ

TÜRK ve İSLAM ESERLERİ MÜZESİ