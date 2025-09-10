Prestij Meselesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Bu akşam ekranlara gelecek olan Prestij Meselesi filminin ne zaman ve nerede çekildiği merak konusu oldu. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği film, dram ve müzikal türdedir. Türk yapımı sinema filmi Prestij Meselesi televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. İşte filme dair detaylar...
Prestij Meselesi filmi bu akşam NOW TV'de yeniden izleyiciyle buluşacak. Peki, Prestij Meselesi filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...
PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
Prestij Meselesi filminin çekimleri Eylül 2022'de başlayıp Kasım 2022'de sona ermiştir. Çekimler, İstanbul ve Almanya'da gerçekleştirilmiştir.
PRESTİJ MESELESİ KONUSU NEDİR?
Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in nasıl ünlü olduğunu anlatırken aynı zamanda Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma hikâyesini konu ediniyor.
Filmde; 1989 yılında Beyoğlu'nda Balin'de çalışan Hilmi Topaloğlu, abisi Mustafa Topaloğlu'nun önerisi ile müzik yapımcısı olur. Mustafa ve Hilmi Topaloğlu Unkapanı müzik çarşısında Nokta müzik isimli bir yapım şirketi kurmaya karar verir. Genç yetenekleri aramaya başlayan yapımcı Hilmi Topaloğlu ilk olarak Haluk Levent'i bulur.
PRESTİJ MESELESİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ K
Mahmut Kırmızıgül - Mahsun Kırmızıgül
Onur Gözeten - Özcan Deniz
Ali Erkin - Haluk Levent
Engin Hepileri - Hilmi Topaloğlu
Eser Yenenler - Şinasi
Aslıhan Güner - Semiha
Biran Damla Yılmaz - Gölhan
Şebnem Bozoklu - Jale
Melisa Döngel - Ayşen
Ali Sürmeli - Mehmet Ersoy
Melek Baykal
Erkan Petekkaya - Gani
Zafer Ergin - Fahrettin Aslan
Defne Samyeli - Kendisi
Ece Yaşar - Sevgi
Bülent Emrah Parlak - Mustafa Topaloğlu
Celil Nalçakan
Erdal Özyağcılar - Serpil Akıllıoğlu
Murat Han - Eşref
Levent Sülün
Meral Çetinkaya - Belkıs Aran
Necmi Yapıcı
Nursel Köse - Fatma
Barış Murat Yağcı