Prestij Meselesi filmi bu akşam NOW TV'de yeniden izleyiciyle buluşacak. Peki, Prestij Meselesi filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Prestij Meselesi filminin çekimleri Eylül 2022'de başlayıp Kasım 2022'de sona ermiştir. Çekimler, İstanbul ve Almanya'da gerçekleştirilmiştir.

PRESTİJ MESELESİ KONUSU NEDİR?

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in nasıl ünlü olduğunu anlatırken aynı zamanda Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma hikâyesini konu ediniyor.

Filmde; 1989 yılında Beyoğlu'nda Balin'de çalışan Hilmi Topaloğlu, abisi Mustafa Topaloğlu'nun önerisi ile müzik yapımcısı olur. Mustafa ve Hilmi Topaloğlu Unkapanı müzik çarşısında Nokta müzik isimli bir yapım şirketi kurmaya karar verir. Genç yetenekleri aramaya başlayan yapımcı Hilmi Topaloğlu ilk olarak Haluk Levent'i bulur.

PRESTİJ MESELESİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ K

Mahmut Kırmızıgül - Mahsun Kırmızıgül

Onur Gözeten - Özcan Deniz

Ali Erkin - Haluk Levent

Engin Hepileri - Hilmi Topaloğlu

Eser Yenenler - Şinasi

Aslıhan Güner - Semiha

Biran Damla Yılmaz - Gölhan

Şebnem Bozoklu - Jale

Melisa Döngel - Ayşen

Ali Sürmeli - Mehmet Ersoy

Melek Baykal

Erkan Petekkaya - Gani

Zafer Ergin - Fahrettin Aslan

Defne Samyeli - Kendisi

Ece Yaşar - Sevgi

Bülent Emrah Parlak - Mustafa Topaloğlu

Celil Nalçakan

Erdal Özyağcılar - Serpil Akıllıoğlu

Murat Han - Eşref

Levent Sülün

Meral Çetinkaya - Belkıs Aran

Necmi Yapıcı

Nursel Köse - Fatma

Barış Murat Yağcı