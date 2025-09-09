Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çarpıntı dizisi ilk bölümüyle gündeme damga vurdu.

Başrol oyuncusu Lizge Cömert'in dizideki performansının ardından en çok araştırılan konular arasında "Lizge Cömert kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?" soruları yer aldı.

LİZGE CÖMERT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Lizge Cömert, 16 Ağustos 1999 tarihinde İzmir’de doğdu. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşında olan Cömert, ,Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir.

1,64 m boyunda olan Cömert, yer aldığı projelerle ismini geniş kitlelere duyurmayı başardı. Çarpıntı dizisinde partneri Kerem Bürsin'dir.

LİZGE CÖMERT HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Lizge Cömert’in oyunculuk serüveni, lise yıllarında başladı. Cömert, İstanbul’a taşındıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ve Ali Sabuncugil Ajansı’nda oyunculuk, sahne pratiği ve diksiyon eğitimleri aldı.

Televizyon kariyerine ise 2021 yılında, ATV’de yayınlanan “Kardeşlerim” dizisindeki Süsen karakteriyle adım attı. Bu rolüyle tanınırlığını arttırdı.

LİZGE CÖMERT EVLİ Mİ?

Lizge Cömert evli değildir. Ancak kendi gibi oyuncu Bilal Yiğit Koçak ile beraberdir. İkili, “Kardeşlerim” dizisinde tanışmış ve yaklaşık 1,5 yıldır ilişkilerini sürdürmektedir.