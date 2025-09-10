İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu ve oyuncuları kimler?
İyi Bir Aile Değiliz filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yönetmenliğini ve senaryosunu Haki Biçici'nin üstlendiği filmin başrollerinde Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever gibi önemli oyuncular yer alıyor.
Başrollerini Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever'in paylaştığı İyi Bir Aileyiz filmi bu akşam ekranlara geliyor. İyi Bir Aileyiz oyuncuları ve konusu ile merak ediliyor.
İYİ BİR AİLEYİZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
İyi Bir Aile Değiliz filmi 9 Şubat’ta beyaz perdede gösterime girdi.
İYİ BİR AİLEYİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Babasının vefatı üzerine hayatının en zor dönemlerini yaşayan Murat, cenaze töreni için İstanbul'da hazırlık yaparken, akrabaları merhumu köylerindeki aile mezarlığına defnetmek ister. Henüz yasını tutmaya bile fırsat bulamayan Murat, cenazenin ortadan kaybolduğunu öğrenir.
Aile fertleri, cenazeyi bulmak için harekete geçer ve bu süreçte Murat'ın sabrını zorlayan ve git gide sınava dönüşen bir çileyle karşı karşıya kalır.
İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Kaan Yıldırım- Murat
Erkan Kolçak Köstendil- Hızır
Sarp Apak- Sinan
Derya Karadaş- Çiçek
Şinasi Yurtsever- Niyazi
Melisa Doğu- Serap
Nergis Çorakçı- Fatma
Vedat Erincin- Osman
Asiye Dinçsoy- Zehra