İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu ve oyuncuları kimler?

Başrollerini Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever'in paylaştığı İyi Bir Aileyiz filmi bu akşam ekranlara geliyor. İyi Bir Aileyiz oyuncuları ve konusu ile merak ediliyor.

İYİ BİR AİLEYİZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İyi Bir Aile Değiliz filmi 9 Şubat’ta beyaz perdede gösterime girdi.

İYİ BİR AİLEYİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının vefatı üzerine hayatının en zor dönemlerini yaşayan Murat, cenaze töreni için İstanbul'da hazırlık yaparken, akrabaları merhumu köylerindeki aile mezarlığına defnetmek ister. Henüz yasını tutmaya bile fırsat bulamayan Murat, cenazenin ortadan kaybolduğunu öğrenir.

Aile fertleri, cenazeyi bulmak için harekete geçer ve bu süreçte Murat'ın sabrını zorlayan ve git gide sınava dönüşen bir çileyle karşı karşıya kalır.

İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kaan Yıldırım- Murat

Erkan Kolçak Köstendil- Hızır

Sarp Apak- Sinan

Derya Karadaş- Çiçek

Şinasi Yurtsever- Niyazi

Melisa Doğu- Serap

Nergis Çorakçı- Fatma

Vedat Erincin- Osman

Asiye Dinçsoy- Zehra