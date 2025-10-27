Doğan Trend! Mazda Türkiye’den sevindirici haber

ALİ ÇELİK - Ülke genelinde 100’ün üzerinde servis noktasına sahip Doğan Trend, anlaşma kapsamında ilk etapta Mazda’nın servis operasyonlarını yürütecek.

Şu an için Türkiye pazarına uygun modeli bulunmayan Japon marka, mevcut kullanıcılarına kesintisiz servis desteği sağlamayı hedefliyor. İlerleyen dönemde ise vergilere uyumlu yeni modellerin satışa dönmesi olasılıklar arasında yer alıyor…