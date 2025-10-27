Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Doğan Trend! Mazda Türkiye'den sevindirici haber

Doğan Trend! Mazda Türkiye’den sevindirici haber


- Güncelleme:
Doğan Trend! Mazda Türkiye’den sevindirici haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2023’te Türkiye’de satışlarını durduran Mazda’nın satış sonrası hizmetlerini Doğan Trend Otomotiv üstlendi.

ALİ ÇELİK - Ülke genelinde 100’ün üzerinde servis noktasına sahip Doğan Trend, anlaşma kapsamında ilk etapta Mazda’nın servis operasyonlarını yürütecek.

Şu an için Türkiye pazarına uygun modeli bulunmayan Japon marka, mevcut kullanıcılarına kesintisiz servis desteği sağlamayı hedefliyor. İlerleyen dönemde ise vergilere uyumlu yeni modellerin satışa dönmesi olasılıklar arasında yer alıyor…



