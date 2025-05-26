Kârı değil fedakârlığı seçtiler! MG7'yi Türkiye'ye getiren Doğan Trend CEO’su: Satılabilir fiyatlara ulaşmak için...

Türkiye’de 4 yılı aşkın süredir MG markasını temsil eden Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin ülkemizde satışa yeni sunulan MG7 modelinin lansmanında önemli açıklamalar yaptı. Avrupa dışından ihraç edilen modellere uygulanan vergiyi müşteriye minimum dizeyde yansıtmak için kârdan vazgeçtiklerini açıklayan Dağtekin; “Bu noktada SAIC ciddi oranda destek sağlıyor” dedi.

Ülkemizde uzun zamandır merakla beklenen MG7, iddialı bir başlangıçla vitrine çıktı. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen marka, söz konusu modelin Avrupa’da ilk lansmanını İstanbul’da gerçekleştirirken D-Sedan sınıfında oyuna katılan MG7, premium detaylarıyla büyük beğeni topladı.

Lansman toplantısında önemli açıklamalar yapan Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, Türkiye pazarına 4 yıl önce %100 elektrikli ZS EV ile giriş yaptıklarını hatırlatarak; “Geçen süre zarfında 40 bine yakın MG, kullanıcıyla buluştu. Tabi geçen süre zarfında Uzak Doğu’dan gelen otomobillerin pazarının çok hızlı büyümeye başlaması birtakım tedbirleri, birtakım vergileri gündeme getirdi. Biz de bu dönemde benzinli ürün gamımıza yoğunlaştık. HS’ten sonra markamızın önemli bir üyesi MG7’yi de ülkemize getirdik. Sözümüzü tutabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah başarılı olacak ve bizim marka yüzümüz olacak” dedi.

VERGİ YÜKÜ OYUNUN ŞARTLARINI BELİRLİYOR

Avrupa dışından ihraç edilen araçlarda, rekabet şartlarını vergilerin belirlediği dile getiren Dağtekin; “Bu sebeple satılabilir fiyatlara ulaşmak için hem üretici hem biz hem bayilerimiz ciddi bir fedakârlık yapmak zorundayız. Üreticinin katkısı olmadan bizim burada yapacağımız tasarruf ve fedakârlık devede kulak olur. Sonuçta biz SAIC ile şöyle bir süreç yaşıyoruz, 40’a yakın bayimiz var, çalışanlar var, servis ekipleri var. Kurduğumuz bu yapının, bayilerin ayakta kalması için minimum satış bile olsa hayatımızı sürdürebilmemiz lazım” dedi.

TÜRKİYE’DE ÜRETİM HENÜZ NETLEŞMEDİ

MG’nin sadece Avrupa’daki satışlarının 300 bin adetlere ve milyona yakın müşteriye ulaştığını dile getiren Dağtekin şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden Avrupa’da üretim için arayış içindeler. Farklı ülkelerde alternatif projeler devam ediyor. Avrupa’da nerede üretim yapacaklar henüz belli değil. İnşallah Türkiye’de yapabilecekler mi, o soru işaretleri bitene kadar 1, 1,5 sene artık neyse bu sistemin yürümesi lazım. O yüzden SAIC bir kâr gözetmeksizin, tamamen burada operasyonunu yaşatabilmek adına bizi destekliyor. Benim farklı firma ve üreticilerle tecrübem oldu ve bu kadar destekçi bir yaklaşım açıkçası tecrübe etmemiştim. SAIC, Türkiye’deki başarımızdan, bizim Doğan Trend olarak yaklaşımımızdan ve en önemlisi müşterilerine olan sahiplenme çabasıyla bizi destekliyor. Şu an kâr etme zamanı değil, ar zamanı. Müşterilerimize ve bayilerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz."

AVRUPA’DA EN ÇOK MG SATILAN 6. ÜLKE TÜRKİYE

Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya ise konuşmasında MG markasını 4 yıl içinde, yıllık 20 bin satış adetine yaklaşan bir seviyeye getirdiklerini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"2022’den bugüne, 2 yıl içinde, satışlarımızı 10 kat artırdık ve 2024 yılında 17.162 satış ile Avrupa'da en çok MG satılan 6. ülke olduk. Aynı zamanda Türkiye, iki sene içinde dünyada markanın en hızlı büyüme kateden ülkelerinden biri oldu.

YETKİLİ SATIŞ NOKTASI 39’A YÜKSELDİ

Bu arada marka bilinirliğinde de çok ciddi aşama kaydettik. Tabi bizim kuşak MG’yi çok iyi biliyor ama yine de Y ve Z kuşağının yakından tanıdığı bir marka değildi Türkiye’de. 2021 senesinde MG’nin Türkiye’deki marka bilinirliği %25’ti. Bunu %82 seviyesine kadar çıkarttık. Ayrıca yetkili satıcı ve servis ağımıza çok ciddi yatırım yaptık. Yetkili satıcı sayımız 39 adete yükseldi. Bugün Edirne’den Van’a Türkiye'nin dört bir noktasındayız. Çok ciddi MG bayilik yatırımları yapıldı.

ZİRVE HÂLÂ BENZİNLİ MODELLERDE

Biraz da otomotiv pazarından bahsedeyim, biliyorsunuz Türkiye’de, dünyada olduğu gibi elektrikli ve hibrit otomobillere talep artarak devam ediyor ama hala benzinli otomobiller pazardaki hakimiyetini koruyor. Bu senenin ilk dört aylık satış sonuçlarına baktığımızda %48,3’lük pazar payıyla en çok tercih edilen otomobillerin benzinli modeller olduğunu görüyoruz. Trend yavaş yavaş elektrikli ve hibrit otomobillere kaysa da 2030 yılına kadar Türkiye’de de dünyada da içten yanmalı motorların pazardaki hakimiyetini koruması bekleniyor.

MG7’DE AYLIK SATIŞ HEDEFİMİZ 200 ADET