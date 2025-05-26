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Avrupa’da ilk lansman İstanbul’da yapıldı! Premium sedan ligine İngiliz oyuncu: MG7

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avrupa’da ilk lansman İstanbul’da yapıldı! Premium sedan ligine İngiliz oyuncu: MG7
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fastback gövde yapısı, zengin donanımı ve 170 beygirlik 1.5 litre motoruyla öne çıkan MG7, D-Sedan sınıfında ulaşılabilir fiyatıyla rekabetçi bir seçenek sunuyor.

ALİ ÇELİK - Doğan Trend Otomotiv tarafından ülkemizde temsil edilen MG, iddialı fastback sedan modeli Yeni MG7’yi 2.470.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Tasarımı, yüksek performansı ve premium donanımıyla dikkat çeken MG7, markanın lüks segmentteki varlığını güçlendiriyor. Passion ve Excellence olmak üzere iki donanım seviyesiyle gelen araç, 33 inç UniScreen ve MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri gibi özellikleri standart sunuyor. Excellence paketi panoramik cam tavan ve BOSE ses sistemi gibi lüks detaylarla öne çıkıyor. 

Tüm versiyonlarda 170 PS güç üreten 1.5L turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman kombinasyonu bulunuyor. Bu motor, 7 lt/100 km karma yakıt tüketimiyle verimlilik sunarken, aktif spoiler sürüş dinamizmine katkı sağlıyor. Yüksek mukavemetli çelik gövde ve 6 hava yastığı ile üst düzey güvenlik vadeden MG7, lüks sedan pazarında yeni bir alternatif olarak yerini alıyor.

SEDAN PAZARI BÜYÜYOR 

Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya lansman toplantısında yaptığı konuşmada ülkemizde sedan modellere olan talebin devam ettiğini vurgulayarak; “Bu senenin ilk 4 ayında sedan segmenti %23 pazar payı elde etti. Sedan segmentinde müşteriler iç hacim, performans, donanım, güvenlik gibi tüm alanlarda beklentilerini karşılayacak doğru ve güçlü ürünleri arıyor. D sedan segmentinde konumlanan MG7 boyutları, gelişmiş donanım seviyesi, ileri teknolojisi, üstün güvenliği, benzersiz sürüş dinamiği, verimli ve güçlü motoru ile kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak bir model. Uzun süredir büyük bir heyecanla beklenen MG7’yi kullanıcılarımızla en kısa sürede buluşturabilmek adına yoğun çaba gösterdik. Bugün ise segmentinde fark oluşturan MG7’nin Avrupa’daki ilk lansmanını Türkiye’de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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