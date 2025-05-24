D Segmentine iddialı oyuncu: MG7 Vitrine 2.470.000 TL’den çıktı

İkonik İngiliz markası MG’nin iddialı “Fastback” sedan modeli yeni MG7 Türkiye’de 2 milyon 470 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten 1.5L turbo motoruyla dikkat çeken otomobil, vitrine 7 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman kombinasyonu ile çıkıyor. İşte MG7’nin tüm özellikler:

Ülkemiz yollarına Passion ve Excellence donanımlı versiyonları ile adım atan model, yüksek teknolojisi, şık tasarım detayları, kapsamlı sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. MG7, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve geniş hayat alanıyla konforu yeniden tanımlıyor. 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten 1.5L turbo motoru ile MG7, güçlü ve akıcı bir sürüş sunarak premium sedan segmentinin önemli oyuncularından biri olarak konumlanıyor.

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği MG’nin köklü yarış mirası ile günümüzün modern tasarım trendlerini bir araya getiren modeli MG7, 4884 mm uzunluğa, 1889 mm genişliğe ve 2778 mm’lik aks mesafesine sahip. Bu sayede iç mekânda ferah ve geniş bir hayat alanı sunuyor. Yeni model, kırmızı fren kaliperleri, çerçevesiz kapı tasarımı gibi detayları ve aerodinamik gövde yapısı ile güçlü ve dinamik bir duruş sergiliyor.

Yeni MG7’nin giriş seviyesi olan Passion donanımından itibaren; 18'' alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, 4 egzoz çıkışı ve ayarlanabilir egzoz sesi, LED farlar, LED stop lamba grubu, 33’’ UniScreen, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri standart olarak sunuluyor. Sürüş deneyimini en üst seviyeye çıkartmak için ise; sürüş modu seçimi, direksiyonda Super Sport Mode'a geçiş düğmesi, F1 Vites Kulakçıkları gibi özellikler yer alıyor. MG markası, MG7 Passion için lansmana özel anahtar teslim fiyatı 2.470.000 TL olarak belirledi.

Excellence donanımlı versiyonda ise Passion donanımlı versiyonun özelliklerine ek olarak; 1.8m2 elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, 19” alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, aktif spoiler, ön sis farları, 360 kamera, elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan yan aynalar, sürücü koltuğu ve yan aynalarda hafıza fonksiyonu, elektrikli ayarlanabilen ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatma gibi zengin donanımlar bulunuyor. MG7 Excellence siyah ve yeşil iç döşeme seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Versiyonun opsiyon listesinde ise Head-up Display ve 9 Hoparlörlü BOSE premium ses sistemi yer alıyor. Kullanıcılar, MG7 Excellence’a lansmana özel 2.690.000 TL fiyatı ile sahip olabilecek. Ayrıca MG markası toplam değeri 110.000 TL olan bu opsiyonel donanımları sınırlı bir süre için MG7 sahiplerine hediye edecek.

Kırmızı Alcantara döşemesiyle dikkat çeken MG7 Excellence Red Edition’ın, ön koltuk başlıklarında yer alan MG logosu benzersiz iç ambiyansını tamamlıyor. MG7 Excellence Red Edition için de lansmana özel, sınırlı bir süre için Head-up Display ve 9 Hoparlörlü BOSE ses sistemi hediye edilecek. MG7 Excellence Red Edition için anahtar teslim fiyatı 2.770.000 TL olarak belirlendi.

MG7’nin tüm versiyonları verimli 1.5L turbo benzinli motor ve kusursuz vites geçişleri sağlayan 7 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman kombinasyonu ile sunuluyor. 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten ve VTGI teknolojisi ile donatılan turbo motor, her devirde anında tepki, sürekli ve kesintisiz güç çıkışı, gelişmiş yakıt yönetimi ve yüksek hızlarda yüksek tork sunarak performanstan taviz vermeden maksimum verimlilik sağlıyor. 7 lt/100 km’lik karma yakıt tüketim değeri ile sınıfında iddialı bir verimlilik değerine imza atıyor.

MG7, tüm MG ürün gamında olduğu gibi üst düzey bir güvenlik sunuyor. Yüksek mukavemetli çelik gövde yapısına sahip MG7’nin tüm versiyonlarında, 6 hava yastığı bulunuyor. MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri kapsamında tüm donanım seviyelerinde yer alan; Adaptif Hız Sabitleyici, Otomatik Acil Fren Sistemi, Ön Çarpışma Uyarısı, Şerit İhlal İkazı, Şerit Takip Desteği, Acil Durumda Şeritte Tutma Sistemi, Sürücü Monitörü: Sürücü Dikkat Dağınıklığı ve Yorgunluk Uyarısı da sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye çıkartıyor.