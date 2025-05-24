Lexus yeni “ES” sedan modelini Avrupa’da tanıttı

Premium sınıfının iddialı üreticilerinden Lexus, tamamen yeni ES Sedan modelinin Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi. Lexus’un lüksü kişiselleştirme anlayışını merkeze alarak geliştirilen yeni nesil ES, daha rafine bir sürüş deneyimi, gelişmiş konfor ve ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor. Söz konusu modelin Türkiye’de vitrine çıkması ise 2026 yılını bulacak, işte detaylar:

Lexus’un çok yönlü elektrifikasyon stratejisini temsil eden yeni modeli, tam hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç üniteleriyle geliştirildi. Bu motorlar önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli versiyonlarla farklı kullanıcı beklentilerine hitap edecek.

Lexus’un sedan segmentindeki iddialı modeli ES, sadece tasarımsal bir değişimle değil aynı zamanda felsefi bir gelişimle karşımıza çıkıyor. “Clean Tech x Elegance” mottosu ile şekillendirilen yeni ES, işlevselliği duygusal bir estetikle buluşturarak sade, güçlü ve çağdaş bir görünüm sunmaya çalışıyor.

TASARIM DETAYLARI

Lexus’un imzası haline gelen “spindle” ön panjur tasarım anlayışı, bu modelde “spindle gövde” formuna evrilerek elektrifikasyon gücünü çağrıştıran bir gönderme yapmış. ES’nin yandan görünümü şık ve aerodinamik olmasıyla dikkat çekerken düşük bir ağırlık merkezini yansıtıyor. Akıcı siluet, kabinin arkaya doğru keskin bir şekilde uzamasıyla “bagajsız” bir görünüme sahip. Aracın yüksekliği, genişliği ve uzunluğu da zarif bir tasarım elde edecek şekilde oluşturuldu. Yeni nesil ES, 165 mm daha uzun olacak şekilde 5,140 mm uzunluğa, 55 mm artışla 1,920 mm genişliğe ve yaklaşık 110 mm artışla 1,555 mm yüksekliğe sahip. Aks aralığı ise 80 mm artarak 2,950 mm’ye çıktı.

KABİN İÇİ BİR MÜZE GİBİ

Lexus’un “Clean Tech x Elegance” tasarım felsefesi, yeni ES’in kabininde de kendini güçlü şekilde hissettiriyor. Karmaşadan uzaklaştırılmış detaylar ve sade çizgilerle şekillendirilen kabin, zarafetle teknolojiyi buluşturarak sofistike bir atmosfer sunmuş. Aynı zamanda yeni ES’nin kabini de Lexus’un Tazuna kokpit felsefesi yatıyor.

Tüm kontroller ve bilgi kaynakları, sadece en küçük el ve göz hareketiyle algılanacak şekilde konumlandırılmış. 12.3 inç’lik dijital gösterge paneli ve 14 inç’lik merkezi dokunmatik ekran, yumuşak malzemeler ve dinamik ışık efektleri ise kalite algısını zirveye taşımış. Ayrıca kabindeki yenilikçi gizli düğme özelliği, iç mekan kalitesini bir adım öteye taşıyan bir teknoloji olarak öne çıkan detaylar arasında. Bu teknoloji, Lexus’un misafirperverlik felsefesi Omotenashi’den ilham alarak, sade ve zarif bir tasarım anlayışıyla geliştirilmiş.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil Lexus ES, markanın çoklu mobilite stratejisi kapsamında geliştirilmiş dört farklı güç ünitesiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Batı Avrupa pazarı için geliştirilen yeni ES 300h modeli, 2.5 litrelik dört silindirli benzinli motor ve yenilenmiş hibrit sistemiyle donatılmış. Sistem, 201 HP maksimum güç üretiyor. Bununla birlikte Doğu Avrupa pazarlarına odaklanan ES 350h ise 247 HP güce sahip. Her iki versiyon da önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerle tercih edilebilecek.

Yeni ES ürün gamında yer alan iki bataryalı elektrikli versiyon, Lexus’un elektrifikasyon alanındaki uzmanlığını ortaya koyuyor. ES 350e, önden çekişli olarak 224 HP güç sunarken, ES 500e, dört tekerlekten çekişli olarak 343 HP güce sahip olacak. Elektrikli Lexus ES’nin WLTP standartlarına göre 530 km’ye kadar menzil sunması hedefleniyor. Hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 80 doluluğa ise 30 dakikada ulaşması öngörülüyor.