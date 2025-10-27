Yurt dışından getirilen ürünlerde büyük tehlike! İç giyim ve mutfak eşyası üreticileri de denetim istiyor

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz hafta, e-İthalat yoluyla yurda giren iç giyim, ayakkabı, oyuncak ve saraciye (bavul, çanta) ürünlerinde yüksek oranda kanserojen ağır metaller tespit edilmesi sonrasında bu ürünlerin ülkeye girişini yasaklarken, sektör temsilcileri de vatandaşları uyardı. Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Eşref Geyik, yurt dışından 30 avro altındaki siparişlerle temin edilen ürünlerde ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Geyik, “Kanserojen madde riski olduğu için, yabancı e-Ticaret platformlarından iç giyim ürünleri alınmamalı. Gönderilen ürünleri incelemek için ben de Temu’dan 4 tane ucuz ürün istedim. Bunların ikisi tişört ve hamaktı. Ama daha paketi evde açar açmaz eve inanılmaz ağır bir koku yayıldı. Kullanılan boyalar, kumaşlar kesinlikle ağır metal içeriyor. İç giyimde de aynı ürün denetimlerinin yapılmasını talep ediyoruz. İç giyim sektöründe 6 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğümüz var. İhracatta çok iyiyiz. Türkiye, iç giyim sektöründe dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ikinci sırada. Daha da iyi duruma gelmemiz için, kalitesiz ve kanserojen içeren ürünlerin yurda girişine yasak getirilmeli” diye konuştu.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger de Temu gibi yabancı online platformlardan alınan ürünlerin kesinlikle kontrol edilmeden yurda sokulmaması gerektiğine dikkat çekti. Özger, “Özellikle gümrüksüz giren ve gümrük vergisinden muaf olan ürünlerle ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Ev ve mutfak eşyalarının e-İthalatında da tedbir alınması için Bakanlığa taleplerimizi ilettik. Bakanlık eğer yurt dışından giren mutfak eşyalarına dair de bir test, analiz çalışması yapsa burada da ciddi sıkıntılar olduğunu görecektir. Şu anda bizim ürünlerimizi sattığımız pazar yerleri Elektronik Ticaret Kanunu nedeniyle birçok konuda limit ve kısıtlama ile faaliyet gösterirken Temu serbest şekilde mallarını Türkiye’de satıyor” ifadelerini kullandı.

ÜÇ ÜRÜN GRUBUNDA SİPARİŞLER İADE EDİLEBİLECEK

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde vatandaşların yurt dışındaki e-Ticaret platformlarından aldığı ürünleri test ettirdiğini ve oyuncak, ayakkabı, saraciye (bavul, çanta) ürünlerinde yüzde 81 uygunsuzluk tespit edildiğini açıklamıştı. Söz konusu ürünlerde yasal sınırların çok üzerinde ftalat, kurşun, kadmiyum gibi toksik ve kanserojen maddelere rastlanırken, 3 ürün grubuna bastırılmış gümrük vergisi kapsamında ithalat yasağı getirilmiş.

Öte yandan, bu ürünleri sipariş verenler, alışveriş yaptığı e-Ticaret platformuyla iletişime geçerek iade süreçlerini başlatabilecek, gümrük idaresine müracaatla iade talebinde bulunabilecek ya da eşyayı gümrüğe terk edebilecek. Ülkeye giriş kısıtlanan ürünler önceden sipariş eden vatandaşlara herhangi bir ceza işlemi uygulanmayacak.