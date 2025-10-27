OİB Tasarım Yarışması Gençlere büyük destek oldu

ALİ ÇELİK - Yarışmada dereceye giren gençlere toplam 3,6 milyon TL nakdî ödül dağıtılırken, ayrıca patent başvuru desteği, yurt dışı eğitim hakkı ve İTÜ Çekirdek Growth programında girişimcilik desteği sağlandı.