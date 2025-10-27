Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
OİB Tasarım Yarışması Gençlere büyük destek oldu

OİB Tasarım Yarışması Gençlere büyük destek oldu

OİB Tasarım Yarışması Gençlere büyük destek oldu
Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY)’nın şampiyonu “Vignetim” adlı dijital mobilite asistanı projesiyle Şevki Kocadağ oldu.

ALİ ÇELİK - Yarışmada dereceye giren gençlere toplam 3,6 milyon TL nakdî ödül dağıtılırken, ayrıca patent başvuru desteği, yurt dışı eğitim hakkı ve İTÜ Çekirdek Growth programında girişimcilik desteği sağlandı.

