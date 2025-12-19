Yeni yıla oldukça yoğun bir fikstürle girecek olan Manchester City'nin, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında oynanacak Galatasaray maçında rotasyona gidebileceği belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, yeni yılla birlikte oldukça yoğun bir fikstüre giriyor.

ROTASYONA GİDEBİLİR

Şubat ayının ilk gününe kadar tüm kulvarlarda 10 maça çıkacak olan City'de Teknik Direktör Pep Guardiola’nın kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

BODO MAÇININ SONUCU KRİTİK

Manchester Evening News’te yer alan habere göre; Manchester City, Bodo/Glimt karşısında alınacak sonuç sonrasında Devler Ligi'nde ilk 8'e kalmayı garantilerse, Galatasaray maçında geniş çaplı bir rotasyon yapılabilir.

GENÇ OYUNCULAR ŞANS VERMESİ BEKLENİYOR

Guardiola'nın yoğun takvimde oyuncularını korumak adına bazı önemli isimleri yedek bırakabileceği ve genç oyunculara şans tanıyabileceği belirtiliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki haftaya girilirken İngiliz devinin sıradaki rakipleri Bodo/Glimt ve Galatasaray.

