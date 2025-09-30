İTÜ'lü Sıla'nın kahreden ölümü! Öğrenci yurdunun 4. katından düştü
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü'ndeki kız öğrenci yurdunda kalan Sıla Ahsen Tuluk, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın kaza mı, intihar mı olduğu araştırılıyor. Genç kızın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.
Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer ilçesinde bulunan İTÜ Maslak Kampüsü içerisindeki Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Sıla Ahsen Tuluk, henüz belirlenemeyen bir sebeple kaldığı yurdun 4. katındaki pencereden zemin kata düştü.
ARKADAŞLARI KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI
Gürültüyü duyan öğrencilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kızın olay yerinde can verdiğini tespit etti.
GERÇEK OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Üniversite öğrencisinin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Sıla Ahsen Tuluk'un cenazesi ailesine teslim edildi. Tuluk'un memleketi Antalya'da toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.