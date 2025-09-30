Mersin'de halatı kopan asansör genç anneyi canından etti
Mersin'in Tarsus ilçesinde acı bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Pelin Kıyga'nın bindiği asansör sonu oldu. 1 çocuk annesi talihsiz kadın kopan halat yüzünden düşen asansörde öldü.
Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 27 yaşındaki Pelin Kıyga asansöre bindi.
HALATI KOPAN ASANSÖRLE DÜŞTÜ
Bu sırada halatı kopan asansör yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörle düşen Kıyga'yı ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk etti.
GERİDE BİR EVLAT BIRAKTI
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Kıyga hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
