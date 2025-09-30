Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Mersin'de halatı kopan asansör genç anneyi canından etti

Mersin'de halatı kopan asansör genç anneyi canından etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;de halatı kopan asansör genç anneyi canından etti
Tarsus, Mersin, Asansör Kazası, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde acı bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Pelin Kıyga'nın bindiği asansör sonu oldu. 1 çocuk annesi talihsiz kadın kopan halat yüzünden düşen asansörde öldü.

Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 27 yaşındaki Pelin Kıyga asansöre bindi.

HALATI KOPAN ASANSÖRLE DÜŞTÜ

Bu sırada halatı kopan asansör yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörle düşen Kıyga'yı ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk etti.

GERİDE BİR EVLAT BIRAKTI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Kıyga hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin ne kadar dış borcu var? Hazine ve Maliye Bakanlığı rakamı açıkladıGüllü’nün ölümünde şaşırtan ayrıntı: Bir hafta önce aynı noktada düşmüş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul'da şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varSakarya'da 3 çocuk annesi Aysel Avcı günlerdir kayıptı... Önce telefonu sonra cansız bedeni bulundu - 3. Sayfa3 çocuk annesi Aysel Avcı günlerdir kayıptı...İstanbul'da ev basıp adam soyan bir grup Kütahya'da yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da ev basıp adam soyan bir grup Kütahya'da yakalandıSamsun'da acı kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen iki kız arkadaş canından oldu - 3. SayfaSamsun'da acı kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen iki kız arkadaş canından olduAdıyaman'da yolcu otobüsü, otomobili biçti! 4 kişi hayatını kaybetti - 3. SayfaAdıyaman'da yolcu otobüsü, otomobili biçti! 4 kişi hayatını kaybettiAnkara'da bir villadan 40 kiloluk kasayı çalan hırsızlar yakalandı - 3. Sayfa40 kiloluk kasayı çalan hırsızlar yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...