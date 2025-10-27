Mercedes-Benz! Elektrikli CLA’dan 715 km’lik menzil

ALİ ÇELİK - CLA 350 4MATIC Edition 1’ın fiyatı 4 milyon 690 bin lira olarak belirlenirken, 13,8 kWs düşük enerji tüketimi ve tek şarjla 715 kilometreye varan menzili oldukça dikkat çekiyor.

0’dan 100 km/s’e 4,9 saniyede çıkan otomobil, 800 volt elektrik mimarisi sayesinde yalnızca 10 dakikada 300 kilometreden fazla menzil gidecek kadar yeniden şarj edilebiliyor.