Mercedes-Benz! Elektrikli CLA'dan 715 km'lik menzil

Mercedes-Benz! Elektrikli CLA’dan 715 km’lik menzil

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mercedes-Benz! Elektrikli CLA’dan 715 km’lik menzil
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mercedes-Benz’in yeni elektrikli modeli CLA, Türkiye’de satışa sunuldu.

ALİ ÇELİK - CLA 350 4MATIC Edition 1’ın fiyatı 4 milyon 690 bin lira olarak belirlenirken, 13,8 kWs düşük enerji tüketimi ve tek şarjla 715 kilometreye varan menzili oldukça dikkat çekiyor.

0’dan 100 km/s’e 4,9 saniyede çıkan otomobil, 800 volt elektrik mimarisi sayesinde yalnızca 10 dakikada 300 kilometreden fazla menzil gidecek kadar yeniden şarj edilebiliyor.

