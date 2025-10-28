Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Teşekkürler" mesajıyla duyurdular! Dünyaca ünlü marka Türkiye'den çekildi

"Teşekkürler" mesajıyla duyurdular! Dünyaca ünlü marka Türkiye'den çekildi

Düğün ve özel günlerin önde gelen markalarından olan Oleg Cassini, Türkiye macerasını sona erdirdi. Ülkede 14 yıldır faaliyet gösteren dünyaca ünlü marka, "Teşekkürler" mesajıyla Türkiye'den çekildi. 

Dünya çapında gelinlik ve abiye tasarımlarıyla dikkat çeken "Oleg Cassini" markası, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. 2000'li yılların sonlarında Türkiye pazarına giren marka, Türkiye'deki faaliyetlerini sona erdirdi. Dev marka sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ülkeden çekildiğini duyurdu. 

VEDA MESAJI YAYINLADILAR

Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız” ifadeleri kullanıldı.

Şirketin resmi internet sitesinde de benzer bir mesaj yayınlanarak "Teşekkürler Türkiye" sözleriyle veda edildi.

Marka, Instagram ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden de benzer mesajlar paylaşarak takipçilerine veda etti. “Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz” notuyla yapılan paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Pek çok kullanıcı, markaya teşekkür ve üzüntü dolu mesajlar gönderdi.

TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ BİR MARKA OLMUŞTU

Amerikalı tasarımcı Oleg Cassini’nin adını taşıyan marka, zarif çizgileri, modern tasarımları ve kaliteli kumaşlarıyla hem klasik hem çağdaş tarzı bir arada sunuyordu. Türkiye’de başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde mağazası bulunan Oleg Cassini, özellikle düğün sezonlarında satış rekorlarıyla öne çıkmıştı.

Marka, mağaza deneyimi, kişiselleştirilmiş hizmet anlayışı ve kampanyalarıyla da Türkiye pazarında kendine güçlü bir yer edinmişti.

KAPANIŞ KARARININ NEDENİ AÇIKLANMADI

Şirket, Türkiye’den çekilme kararına ilişkin resmi bir gerekçe paylaşmadı. Ancak moda sektöründeki maliyet artışları, döviz dalgalanmaları ve genel ekonomik koşulların bu kararda etkili olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

