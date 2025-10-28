Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TCMB sonrası kredi oranları düştü mü? İşte 125 bin TL'nin yıl yıl geri ödemesi

TCMB sonrası kredi oranları düştü mü? İşte 125 bin TL’nin yıl yıl geri ödemesi

TCMB sonrası kredi oranları düştü mü? İşte 125 bin TL'nin yıl yıl geri ödemesi
Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından ihtiyaç kredilerinde henüz yeni bir düşüş gözlemlenmiyor. Geçen hafta %2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi oranı bu hafta aynı seviyede devam ediyor. 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadede 125 bin TL ihtiyaç kredisinin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? En düşük ihtiyaç kredisi oranları hangi bankalarda? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indirimi kararının ardından dikkatler bir yandan tüketici kredilerine de çevrildi. Bu kategoride en çok tercih edilen ihtiyaç kredisi oranlarında henüz yeni bir düşüş gözlemlenmedi. Geçen hafta %2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi oranı, bu hafta da aynı seviyede kaldı.

Bankalarca sunulan oranlar vadeye göre farklılık gösterirken, 28 Ekim itibarıyla 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadeli en düşük ihtiyaç kredisi oranları ve örnek ödeme tabloları şöyle:

1 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,29

-ON Dijital: %3,59

-Deniz Bank: %3,61

-QNB: %3,64

125 BİN TL/12 AY VADE

125 bin TL ihtiyaç kredisi için en düşük orana göre 1 yıl vadeli geri ödeme planı:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık Taksit: 13 bin 232 TL

-Toplam Geri Ödeme: 159 bin 501 TL

2 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,19

-ON Dijital: %3,29

-Deniz Bank: %3,34

-QNB: %3,34

125 BİN TL/24 AY VADE

125 bin TL ihtiyaç kredisi için en düşük orana göre 2 yıl vadeli geri ödeme planı:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık Taksit: 8 bin 104 TL

-Toplam Geri Ödeme: 195 bin 209 TL

 

3 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %2,99

-ONB: %3,04

-Garanti BBVA: %3,19

-ING: %3,29

125 BİN TL/36 AY VADE

125 bin TL ihtiyaç kredisi için en düşük orana göre 3 yıl vadeli geri ödeme planı:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 36 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık Taksit: 6 bin 508 TL

-Toplam Geri Ödeme: 234 bin 999 TL

YILLIK FAİZ YÜKÜ %27

12 ay vadeli kredilerde yıllık faiz yükü %27,6 olurken, 36 ay vadede bu oran %88’e kadar yükseliyor. Bankacılık kaynakları faizlerde düşüş temposu düşse de uzun vadede enflasyondaki gerilemeye de paralele olarak daha düşük kredi oranlarının söz konusu olabileceğini, bu sebeple bu dönemde kredi tutarının düşük ve vadesinin de kısa tutulmasının, tüketicinin faydasına olabileceğini ifade ediyor.

KREDİ HACMİ FREN YAPTI

Bu arada BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 17 Ekim ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 941 milyon TL oldu. Kredi hacminde bir haftalık süreçte 3,75 milyar liralık artış gerçekleşti. Bu artış, son 4 haftanın da en düşük kredi talebine işaret etti.

