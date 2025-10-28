Balıkesir depremde ölen var mı, yıkılan ev oldu mu? 6.1'lik depremin ardından artçılar devam ediyor!

Balıkesir depremde ölen var mı, yıkılan ev oldu mu soruları vatandaşların gündeminde yerini aldı. AFAD verilerine göre yerin 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

BALIKESİR DEPREMDE ÖLEN VAR MI?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim gecesi meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem sonrası yaptıkları açıklamalarda ölü veya enkaz altında kalan kimsenin bulunmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise panik sırasında düşme ve atlama gibi nedenlerle yaralanan 26 kişinin tedavi edildiğini ve tamamının taburcu edildiğini açıkaladı.

BALIKESİR DEPREMDE YIKILAN BİNA OLDU MU?

Depremde daha önce hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina ve 1 iş yeri tamamen yıkıldı. Ekiplerin sahada yaptığı incelemelere göre yapıların içi boştu ve enkaz altında kimse bulunmadı.

Bazı binalarda çatlaklar ve hafif hasarlar meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yıkılıan yapılardan karot örnekleri alarak hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA

AFAD verilerine göre saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Sabah saatlerinde 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi.

Balıkesir genelinde okullar 1 gün tatil edildi, vatandaşlar için spor salonları ve kamu misafirhaneleri barınma alanı olarak açıldı. AFAD ve belediye ekiplerinin hasar tespit ve yardım çalışmaları sürerken, bölgede yağmur ve soğuk hava nedeniyle çalışmalar zaman zaman güçlükle ilerliyor.