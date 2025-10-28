Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avustralya'da madende patlama! Ölü ve yaralılar var

Avustralya'da madende patlama! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avustralya&#039;da madende patlama! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avustralya'nın New South Wales eyaletinin Cobar bölgesinde gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan bir madende meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, yetkililer, New South Wales eyaletindeki bir madende patlama meydana geldiğini belirtti. 

Avustralya'da madende patlama! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

2 ÖLÜ 1 YARALI VAR

Yetkililer, Cobar bölgesindeki gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan madendeki patlamada 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Madendeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. 2015'ten bu yana bölgede yaşanan ilk patlama olduğu bildirilen olayda yaralılar helikopterle hastaneye kaldırıldı.  

Kaynak: Anadolu Ajansı

CIA tuzağı Venezuela’da bozuldu! Savaş planı deşifre edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CIA tuzağı Venezuela’da bozuldu! Savaş planı deşifre edildi - DünyaSavaş planı deşifre edildiTrump Japonya’da dondu kaldı! Beyaz Saray’dan flaş açıklama - DünyaTrump Japonya’da dondu kaldıElon Musk’ın yeni platformu Grokipedia ilk günden çöktü! Wikipedia’ya rakip olacaktı - DünyaMusk’ın yeni platformu çöktü! Wikipedia’ya rakip olacaktıFildişi Sahili’nde 83 yaşındaki Outtara dördüncü dönemine seçildi - Dünya83 yaşında dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildiChatGPT, milyonlarca kullanıcıda ruhsal sorunlara yol açıyor! - DünyaMilyonlarca kullanıcıda ruhsal sorunlara yol açıyorBrezilya'da korku dolu anlar! Helikopter göle çakıldı - DünyaHavada korku dolu anlar! Helikopter göle çakıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...