Avustralya'da madende patlama! Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:
Avustralya'nın New South Wales eyaletinin Cobar bölgesinde gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan bir madende meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, yetkililer, New South Wales eyaletindeki bir madende patlama meydana geldiğini belirtti.
2 ÖLÜ 1 YARALI VAR
Yetkililer, Cobar bölgesindeki gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan madendeki patlamada 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Madendeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. 2015'ten bu yana bölgede yaşanan ilk patlama olduğu bildirilen olayda yaralılar helikopterle hastaneye kaldırıldı.
