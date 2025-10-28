Avustralya'da madende patlama! Ölü ve yaralılar var

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, yetkililer, New South Wales eyaletindeki bir madende patlama meydana geldiğini belirtti.

2 ÖLÜ 1 YARALI VAR

Yetkililer, Cobar bölgesindeki gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan madendeki patlamada 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Madendeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. 2015'ten bu yana bölgede yaşanan ilk patlama olduğu bildirilen olayda yaralılar helikopterle hastaneye kaldırıldı.