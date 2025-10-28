29 Ekim'de müzeler ücretsiz mi? İstanbul'da ücretsiz gezilebilecek müzeler listesi

Cumhuriyet Bayramı coşkusu bu yıl da İstanbul genelinde müzeler ve kültür merkezlerinde özel etkinliklerle yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı bazı müzeler, 29 Ekim’de ücretsiz olacak.

29 EKİM'DE MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk 29 Ekim 2025 tarihinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bu uygulama yalnızca T.C. vatandaşlarını kapsıyor. Ziyaretçiler müzeleri gün boyu ücretsiz olarak gezebilecek.

Ücretsiz müze uygulamasına ek olarak birçok noktada gün boyunca atölye çalışmaları, interaktif deneyimler ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.

29 EKİM'DE MİNİATÜRK ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’un simgelerinden biri olan Miniatürk de 29 Ekim 2025’te ücretsiz giriş uygulamasına dahil olacak. Yerli ziyaretçiler gün boyu bilet ücreti ödemeden Miniatürk’ü gezebilecek. Bu sayede hem aileler hem de turistler kentin tarihi yapılarının minyatürlerini yakından görme fırsatı bulacak.

Miniatürk, Cumhuriyet Bayramı için özel bir program da hazırladı. Gün boyu sürecek kutlamalar kapsamında açık alanda çeşitli gösteriler ve çocuklara yönelik atölyeler düzenlenecek. Ziyaretçiler bu etkinliklere ek ücret ödemeden katılabilecek.