Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 29 Ekim'de müzeler ücretsiz mi? İstanbul'da ücretsiz gezilebilecek müzeler listesi

29 Ekim'de müzeler ücretsiz mi? İstanbul'da ücretsiz gezilebilecek müzeler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
29 Ekim&#039;de müzeler ücretsiz mi? İstanbul&#039;da ücretsiz gezilebilecek müzeler listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde İstanbul’da hangi müzelerin ücretsiz olacağı ve kutlamalar kapsamında nerelerde etkinlik düzenleneceği merak ediliyor. Şehrin birçok noktasında kültür, sanat ve tarih dolu bir program ziyaretçileri bekliyor.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu bu yıl da İstanbul genelinde müzeler ve kültür merkezlerinde özel etkinliklerle yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı bazı müzeler, 29 Ekim’de ücretsiz olacak.

29 EKİM'DE MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk 29 Ekim 2025 tarihinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bu uygulama yalnızca T.C. vatandaşlarını kapsıyor. Ziyaretçiler müzeleri gün boyu ücretsiz olarak gezebilecek.

Ücretsiz müze uygulamasına ek olarak birçok noktada gün boyunca atölye çalışmaları, interaktif deneyimler ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek. 

29 Ekim'de müzeler ücretsiz mi? İstanbul'da ücretsiz gezilebilecek müzeler listesi - 1. Resim

29 EKİM'DE MİNİATÜRK ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’un simgelerinden biri olan Miniatürk de 29 Ekim 2025’te ücretsiz giriş uygulamasına dahil olacak. Yerli ziyaretçiler gün boyu bilet ücreti ödemeden Miniatürk’ü gezebilecek. Bu sayede hem aileler hem de turistler kentin tarihi yapılarının minyatürlerini yakından görme fırsatı bulacak.

Miniatürk, Cumhuriyet Bayramı için özel bir program da hazırladı. Gün boyu sürecek kutlamalar kapsamında açık alanda çeşitli gösteriler ve çocuklara yönelik atölyeler düzenlenecek. Ziyaretçiler bu etkinliklere ek ücret ödemeden katılabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erden Timur'dan 'bahis skandalı' açıklaması: Bu süreci biz başlattık!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Söylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede? - HaberlerSöylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede?Kaymakam Tuğçe Orhan kimdir? Hayatı ve biyografisi merak konusu oldu - HaberlerKaymakam Tuğçe Orhan kimdir? Hayatı ve biyografisi merak konusu olduiPhone deprem bildirimi nasıl açılır? IOS deprem uyarı sistemi aktif etme yöntemi gündemde - HaberleriPhone deprem bildirimi nasıl açılır? IOS deprem uyarı sistemi aktif etme yöntemi gündemdeİzmir 29 Ekim ücretsiz konserleri 2025! Haluk Levent ve Dilek Türkan sahnede - Haberlerİzmir 29 Ekim ücretsiz konserleri 2025! Haluk Levent ve Dilek Türkan sahnedeAnkara 29 Ekim ücretsiz konserleri nerede, saat kaçta? - HaberlerAnkara 29 Ekim ücretsiz konserleri nerede, saat kaçta?28 Ekim bugün maç var mı, hangi maçlar olacak? Günün maç programı paylaşıldı - Haberler28 Ekim bugün maç var mı, hangi maçlar olacak? Günün maç programı paylaşıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...