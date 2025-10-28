Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kilo ile almak neredeyse imkansız! 'Kırmızı altının' sadece 1 gramı 500 lira

Kilo ile almak neredeyse imkansız! 'Kırmızı altının' sadece 1 gramı 500 lira

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran, Amasya’da 1 gramı 500 liradan alıcı buluyor. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 'kırmızı altın' olarak adlandırılıp saksıda bile yetiştirilebilen bu ürünün sahtesine karşı uyarılarda bulundu.

Dünyanın en pahalı baharatı safran, üretildiği Amasya'da gramı 500 liradan satılıyor. Konuyla ilgili Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sefa Kılıç, "Safran bitkisi üretimi yapıldığı yerlerde 'kırmızı altın' diye değerlendirilmektedir. 150 çiçeğin toplanmasıyla bir gram kuru safran elde edilmektedir. Dünyanın en pahalı baharat bitkisidir. Gramı 500 TL’den satılmaktadır" diye konuştu.

Kılıç, Amasya’da 23 dekar üretimi yapılan bu bitkinin gıda, tekstil, parfüm ile ilaç sanayisinde kullanıldığına değindi.

"SAKSIDA BİLE YETİŞTİRİLEBİLİR"

Safran bitkisinin çok değerli olduğu için sahteciliğinin de yapıldığını vurgulayan Kılıç, "İlimizde yetiştiriciliği açısından önde gelen lokasyonlardan olduğu için üreticilerimizden güvenle safran bitkisi alınabilir. Yetiştirmesi çok meşakkatli de değildir. Tarlada, bahçede hatta saksı da bile yetiştirilebilir" ifadelerini kullandı.

