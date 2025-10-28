İzmir 29 Ekim ücretsiz konserleri 2025! Haluk Levent ve Dilek Türkan sahnede

Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kapsamında İzmir’de kutlamalar konserler, yürüyüşler, deniz etkinlikleri ve özel gösterilerle gerçekleştirilecek. Program boyunca hem merkezde hem de çevre ilçelerde çok sayıda etkinlik düzenlenecek. 29 Ekim'de sanatçılar, orkestralar ve özel topluluklar sahne alacak. Kutlamalar gün boyu sürecek.

İZMİR 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ 2025!

Etkinlikler 28 Ekim Salı akşamı başlayacak. Saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da İzmir Oda Orkestrası sahne alacak. Şef Orhun Orhon yönetimindeki konserde soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve bariton Arda Aktar solist olarak yer alacak. Programda Türk bestecilerin eserleri ve klasik aryalar seslendirilecek. Bu konserin biletleri kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresinden temin ediliyor.

29 Ekim Çarşamba akşamı aynı salonda saat 20.00’de Dilek Türkan’ın solistliğinde “Cumhuriyet’e Şarkılar” konseri gerçekleştirilecek. Konserde kemençede Derya Türkan, kanunda Serkan Halili, piyanoda Baki Duyarlar, kontrbasta Erdal Akyol ve perküsyonda Oray Yay yer alacak. Katılım ücretsiz olacak.

29 EKİM İZMİR HALUK LEVENT KONSERİ SAAT KAÇTA, NEREDE?

Gün boyu süren etkinliklerin ardından 21.00'de Gündoğdu Meydanı'da Haluk Levent konseri gerçekleşecek.