Kaymakam Tuğçe Orhan kimdir? Hayatı ve biyografisi merak konusu oldu

Samsun'un Ladik ilçesine atanan genç kaymakam Tuğçe Orhan, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. Türkiye'nin yeni nesil kadın mülki idare amirlerinden biri olarak öne çıkan Orhan, akademik kariyeriyle dikkat çeken biri haline geldi.

LADİK KAYMAKAMI TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ'da doğan Tuğçe Orhan 2025 yılı itibarıyla 30 yaşınadır. Genç yaşta mülki idare amirliği mesleğine adım atan Orhan, Türkiye'nin en genç kaymakamları arasındadır.

2017 yılında Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü dereceyle tamamladı. Eğitimine Fırat Üniversitesi'nde devam ederek Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde "Elazığ Kaymakam Adayı" olarak mülki idare amirliği mesleğine katıldı.

Elazığ Valiliği'nde il merkez stajını, Ankara'da mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamladı. Ayrıca Düzce'nin Akçakoca ve Ankara'nın Gölbaşı ilçelerinde kaymakam refikliği stajlarını yaptı. 22 ay boyunca Bolu'nun Seben ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevini yürüttü.

İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Tuğçe Orhan, şu anda Ladik ilçesinde görev yapmaktadır.