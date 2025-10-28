Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump Japonya'da dondu kaldı! Beyaz Saray'dan flaş açıklama

Trump Japonya’da dondu kaldı! Beyaz Saray’dan flaş açıklama

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tokyo’da düzenlediği resmî karşılama töreninde ABD Başkanı Donald Trump’ın sergilediği beklenmedik davranış, protokol krizine yol açtı. İki ülke bayrakları önünde durması gerekirken yürümeye devam eden Trump’ın donakaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Tokyo’da ABD Başkanı Donald Trump’ı ağırladı. Ancak tören sırasında yaşanan beklenmedik bir hareket, protokol krizine yol açtı.

TRUMP, BAYRAKLAR ÖNÜNDE DURMAYI UNUTTU

Resmî karşılama töreninde iki ülkenin bayrakları önünde durup eğilmesi beklenirken, Trump yürümeye devam etti.

Başbakan Takaichi kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı ve ardından protokol gereği eğilerek selam verdi.

Trump’ın bazı anlarda donakaldığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Trump ne yaptığını bilmiyor", "Yaşlılıktan şaşırdı galiba" gibi yorumlar yaptı.

Japonya’da yabancı liderlerin, Başbakan ile birlikte iki ülke bayrağı önünde eğilmesi uzun yıllardır uygulanan bir gelenek.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Trump, ABD ve Japonya bayraklarının önünde durması gerektiğini fark etmedi. Başbakan Takaichi ne yapacağını bilemedi ama protokol gereği eğilerek selam verdi." ifadesini paylaştı.

Öte yandan Beyaz Saray, Trump’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

Trump Japonya’da dondu kaldı! Beyaz Saray’dan flaş açıklama - 1. Resim

THE HİLL: TRUMP'A BEYİN TARAMASI YAPILDI

Öte yandan The Hill gazetesinin haberine göre Beyaz Saray, Trump’ın rutin sağlık kontrolü kapsamında beyin görüntüleme ve bilişsel keskinlik taraması yaptırdığını açıkladı.

Beyaz Saray açıklamasında, "Şeffaflık, vatandaşlara istikrarlı bir yönetim konusunda güven verir. Trump'ın testleri yapıldı." denildi.

Bazı yorumcular, "Trump, Biden’la kıyaslandığında daha enerjik görünmek isterken protokolü karıştırdı." ifadelerini kullandı.

Trump Japonya’da dondu kaldı! Beyaz Saray’dan flaş açıklama - 2. Resim

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI İMZALANDI

Törenin ardından iki ülke arasında ekonomik iş birliği ve nadir toprak elementleri konusunda iki önemli anlaşma imzalandı.

Beyaz Saray, bu anlaşmaların “iki ülkenin ekonomik güvenliğini güçlendireceğini ve küresel refaha katkı sağlayacağını” duyurdu.

