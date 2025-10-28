Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? IOS deprem uyarı sistemi aktif etme yöntemi gündemde

iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? IOS deprem uyarı sistemi aktif etme yöntemi gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? IOS deprem uyarı sistemi aktif etme yöntemi gündemde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birçok iPhone kullanıcısı “Deprem bildirimi iPhone deprem bildirimi nasıl açılır sorusuna cevap aramaya başladı. Android cihazlara depremden saniyeler önce uyarı geldiği haberlerinin ardından, iOS deprem uyarı sistemi de gündemdeki yerini aldı.

iPhone deprem bildirimi nasıl açılır merak ediliyor. Apple iPhone ve Apple Watch cihazlarına entegre ettiği acil durum bildirimleriyle, kullanıcılarını afet anlarında bilgilendiren bir sistem sunuyor.

iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? IOS deprem uyarı sistemi aktif etme yöntemi gündemde - 1. Resim

İPHONE DEPREM BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

Balıkesir’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından iPhone kullanıcıları deprem bildirimi özelliğini araştırmaya başladı. iOS işletim sistemine sahip telefonlarda bulunan acil durum uyarı sistemi, deprem gibi afetlerde kullanıcıları önceden bilgilendirebiliyor.

Deprem uyarı sistemi özelliğini aktif hale getirmek için iPhone’un “Ayarlar” menüsünden “Bildirimler” bölümüne girilerek en alt kısımdaki “Hükümet Uyarıları” sekmesinde yer alan “Acil Durum Uyarıları” seçeneği açık konuma getirilmelidir. Sistem etkinleştirildiğinde muhtemel bir deprem durumunda telefona yüksek sesli bir uyarı gönderilir.

iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? IOS deprem uyarı sistemi aktif etme yöntemi gündemde - 2. Resim

İOS DEPREM UYARI SİSTEMİ AKTİF ETME

Apple’ın iOS cihazlarında yer alan deprem uyarı sistemi, resmi kurumlar tarafından gönderilen acil durum bildirimleriyle çalışır. Özellik etkinleştirildiğinde kullanıcılar, bulundukları bölgede meydana gelen sarsıntılardan birkaç saniye önce uyarı alabilir.

iPhone’a bağlı olan Apple Watch cihazları da aynı bildirimi eş zamanlı olarak gösterir. Sistem internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışır ve deprem anında kullanıcıların hızlıca önlem almasını sağlar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Marmara'da bir deprem daha! Balıkesir ve çevresi sallandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir 29 Ekim ücretsiz konserleri 2025! Haluk Levent ve Dilek Türkan sahnede - Haberlerİzmir 29 Ekim ücretsiz konserleri 2025! Haluk Levent ve Dilek Türkan sahnedeAnkara 29 Ekim ücretsiz konserleri nerede, saat kaçta? - HaberlerAnkara 29 Ekim ücretsiz konserleri nerede, saat kaçta?28 Ekim bugün maç var mı, hangi maçlar olacak? Günün maç programı paylaşıldı - Haberler28 Ekim bugün maç var mı, hangi maçlar olacak? Günün maç programı paylaşıldı29 Ekim ücretsiz konserler listesi İstanbul! Hangi ilçede, saat kaçta? - Haberler29 Ekim ücretsiz konserler listesi İstanbul! Hangi ilçede, saat kaçta?Prens 4. sezon ne zaman başlayacak, final mi yaptı? Çağlar Ertuğrul yeni sezon için konuştu! - HaberlerPrens 4. sezon ne zaman başlayacak, final mi yaptı? Çağlar Ertuğrul yeni sezon için konuştu!Ecogreen kaç lot verdi, ECOGR borsada ne zaman işlem görecek? - HaberlerEcogreen kaç lot verdi, ECOGR borsada ne zaman işlem görecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...