iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? IOS deprem uyarı sistemi aktif etme yöntemi gündemde

iPhone deprem bildirimi nasıl açılır merak ediliyor. Apple iPhone ve Apple Watch cihazlarına entegre ettiği acil durum bildirimleriyle, kullanıcılarını afet anlarında bilgilendiren bir sistem sunuyor.

İPHONE DEPREM BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

Balıkesir’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından iPhone kullanıcıları deprem bildirimi özelliğini araştırmaya başladı. iOS işletim sistemine sahip telefonlarda bulunan acil durum uyarı sistemi, deprem gibi afetlerde kullanıcıları önceden bilgilendirebiliyor.

Deprem uyarı sistemi özelliğini aktif hale getirmek için iPhone’un “Ayarlar” menüsünden “Bildirimler” bölümüne girilerek en alt kısımdaki “Hükümet Uyarıları” sekmesinde yer alan “Acil Durum Uyarıları” seçeneği açık konuma getirilmelidir. Sistem etkinleştirildiğinde muhtemel bir deprem durumunda telefona yüksek sesli bir uyarı gönderilir.

İOS DEPREM UYARI SİSTEMİ AKTİF ETME

Apple’ın iOS cihazlarında yer alan deprem uyarı sistemi, resmi kurumlar tarafından gönderilen acil durum bildirimleriyle çalışır. Özellik etkinleştirildiğinde kullanıcılar, bulundukları bölgede meydana gelen sarsıntılardan birkaç saniye önce uyarı alabilir.

iPhone’a bağlı olan Apple Watch cihazları da aynı bildirimi eş zamanlı olarak gösterir. Sistem internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışır ve deprem anında kullanıcıların hızlıca önlem almasını sağlar.