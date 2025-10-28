Uydu görüntüleri ortaya çıktı, çekilmesi 30 yılı buldu! Erçek Gölü'nde endişelendiren manzara

Van'ın doğusundaki Erçek Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve buharlaşmadaki artış nedeniyle her geçen yıl biraz daha küçülüyor. Bir zamanlar geniş sazlık alanlarıyla birçok yaban kuşuna ev sahipliği yapan göl, bugün yer yer onlarca metre çekilmiş durumda. Su seviyesinin düşmesiyle gölü besleyen küçük dereler de kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

"KIŞ GEÇ, YAZ ERKEN BAŞLIYOR"

Son günlerin en önemli sorunlarından olan kuraklık yurdun birçok bölümünde etkisini gösteriyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakülte Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yağışların azalması ve yaz aylarındaki sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine değinen Akkuş, "Bu noktada Van Gölü havzası çok kırılgan bir yapıya sahip. Çünkü Van Gölü havzası kapalı bir havza. Yani havzaya dışarıdan akarsu yoluyla hiçbir su girdisi yok. Aslında havzanın çok basit bir su bütçesi denklemi bulunuyor. Su girdilerini kış aylarındaki yağan kar yağışları ve yağmur yağışları oluştururken havzadan su çıkışı yalnızca buharlaşmayla oluyor. Artık havzada kış aylarına geç giriliyor. Yaz ayları ise erken karşılanıyor. Şu anda Ekim ayının sonuna yaklaşıyoruz.

Adeta bahardan kalma havalar yaşıyoruz. Geçmişte Aralık ayı geldiğinde havzaya kar yağışı yoğun bir şekilde düşmeye başlarken artık yoğun kar yağışını görmemiz için Ocak ayının ortalarını bekliyoruz. Bu noktada havza için en önemli noktalardan birisi kış aylarında yağan kar yağışı. Çünkü kış aylarında yağan kar yağışları dağların tepelerinde adeta bir depo gibi birikiyor. Yaz aylarında yavaşça eriyerek havzadaki akarsu suları besliyor. Havzanın adeta su deposunu oluşturuyor. Geçtiğimiz 2025 yılı özellikle Şubat ayı yani kış ayında maalesef kar yağışlarında çok büyük bir azalma oldu" dedi.

"1995'TEN BU YANA 6 KİLOMETREKARELİK ALAN KARAYA ÇIKMIŞ"

Şubat ayının baz alınması ile yüzde 60'lık bir azalma meydana geldiğini dile getiren Akkuş, "Geçmişte 10 damla yağış düşerken maalesef Şubat ayında sadece 4 damla kar yağışı düştü. İşte Şubat ayındaki bu kar yağışının azlığının etkilerini içerisinde bulunduğumuz aylarda çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Havzada her ne kadar Van Gölü ön plandaysa da Van Gölü'nden sonra havzadaki en büyük göl Erçek Gölü'nü oluşturuyor. Ve Erçek Gölü önemli balıkçılık alanlarından birisi. Özellikle su kuşları, flamingolar için çok çok önemli bir beslenme ve yaşam habitatını oluşturuyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ DE DURUMU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Fakat uydu görüntülerini incelediğimiz zaman kar yağışındaki azlığın ve yaz aylarındaki sıcaklığın mevsim normallerinde yüksek seyretmesinden Erçek Gölü'de maalesef olumsuz bir şekilde etkilenmiş. Özellikle 1995 yılından itibaren Göl'de yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanın şu anda tamamen karaya çıkmış bir vaziyette ve çatlamış beyaz topraklarda oluşuyor.

Erçek Gölü havzada önemli bir göl. Çünkü gölün yüzde 30'luk kısmı sığ alanlardan oluşuyor. Bu sığ alanlar özellikle flamingolar için adeta bir beslenme yuvası, beslenme habitatı. Diğer kuşlar için üreme alanlarını oluşturuyor. Bütün umutlarımız önümüzdeki kış ayında yani 2026 yılının ümit ediyoruz ki kış mevsimi bol kar yağışlı geçer. 2026 yılı kış ayı da 2025 yılındaki gibi geçerse biz Van Gölü ve Erçekgölü'nün biraz daha geriye doğru çekildiğini göreceğiz" diye konuştu.