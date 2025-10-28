Yarım gün tatillerde mesai kaçta biter? 28 Ekim çalışma saatleri

Resmi tatiller takvimi kapsamında 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün tatil uygulanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kamu kurumlarında mesai saatleri öğleden sonra sona erecek. Bu nedenle yarım gün tatillerde mesainin kaçta bittiği araştırılıyor.

YARIM GÜN TATİLLERDE MESAİ KAÇTA BİTER?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim günleri yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu uygulamada kamu kurumlarında mesai saatleri öğle saatine kadar devam ediyor.

Resmi tatil uygulaması saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Bu saatten sonra kamu kurumları kapalı oluyor. Aynı durum çoğu özel banka, borsa, PTT ve birçok özel kurum için de geçerli. Ancak bazı özel sektör işletmeleri çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle uzatabiliyor.

28 EKİM MESAİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2025 yılı takvimine göre 28 Ekim Salı günü resmi mesai öğlen saatlerinde sona erecek. Kamu kurumları, bankalar ve kargo şirketleri saat 13.00’e kadar hizmet verecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil olduğundan, kamu çalışanları toplamda 1,5 gün izin yapmış olacak. Bu süre içinde birçok kurumun kapalı olacak. Özel sektörde ise çalışma düzenin şirket kararına bağlı olarak değişebilir.

28 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler yarım gün tatillerde sabah saatlerinde hizmet veriyor. 28 Ekim’de eczaneler 09.00-13.00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra tüm eczaneler kapanacak ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek.