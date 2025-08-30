Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimler, hikaye gerçek mi? Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı oturuyor!

Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimler, hikaye gerçek mi? Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı oturuyor!

Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimler, hikaye gerçek mi? Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı oturuyor!
2014 yılında vizyona giren Mandıra Filozofu, Türk sinemasının unutulmaz komedi yapımlarından biri oldu. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın üstlendiği film, senaryosu ve yapımcılığı Birol Güven tarafından gerçekleştirilen bir proje olarak dikkat çekiyor. Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimler merakla araştırılmaya başlandı.

Başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin ve Ayda Aksel’in yer aldığı komedi filmi, şehir hayatından uzak, doğayla iç içe yaşayan Mustafa Ali’nin hikayesini ekrana taşıyor. Peki, Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimler, hikaye gerçek mi?

Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimler, hikaye gerçek mi? Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı oturuyor! - 1. Resim

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

2014 yapımı Mandıra Filozofu Milas ilçesinin Çökertme Köyü’nde çekildi. Filmde Mustafa Ali karakterinin kulübesi ve çevresi, Arpabükü yakınlarındaki bölgedeki ıssız alanlarda konumlandırıldı.

Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimler, hikaye gerçek mi? Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı oturuyor! - 2. Resim

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Müfit Can Saçıntı (Mustafa Ali), Rasim Öztekin (Cavit) ve Ayda Aksel (Güliz) bulunuyor. Diğer oyuncular arasında Eser Eyüboğlu (Şükrü), Begüm Öner (Gülşah), Ahu Sungur (Selin), Hakan Bulut (Halil İbrahim), Kemal Kuruçay (Emlakçı Basri), Gülnihal Demir (Gülfidan), Merve Dizdar (Sekreter), İlter Kanat (Giovanni), Halil Bozkurt (Gülşah'ın Babası) ve İlyas İlbey (Eşekli Adam) yer alıyor.

Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimler, hikaye gerçek mi? Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı oturuyor! - 3. Resim

MANDIRA FİLOZOFU NE ZAMAN ÇEKİLDİ, KAÇ YILINDA?

Mandıra Filozofu 2014 yılında Türkiye’de çekilerek aynı yıl 4 Nisan’da vizyona girdi. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın üstlendiği yapımda, Birol Güven senaryo ve yapımcı olarak görev aldı.

